Sağlık Bakanı Memişoğlu: Doğal olan normal doğumdur, fizyolojiktir

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Doğal olan normal doğumdur, fizyolojiktir

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sezaryenin bir doğum şekli değil cerrahi bir ameliyat olduğunu belirterek, doğal ve fizyolojik olanın normal doğum olduğunu... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T20:57+0300

2026-02-18T20:57+0300

2026-02-18T20:57+0300

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda (KEFEK) milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Bakan Memişoğlu, HPV (Human Papilloma Virüs) aşısının ücretsiz uygulanmasına ilişkin kararın henüz alınmadığını belirterek, “Bilimsel kurul çalışıyor. Karar verilinceye kadar uygulamaya sokmayacağız. Komisyon kararına göre hareket etmeyi doğru buluyorum. Biz başlatacağız diye söyledik ama bilimsel kurul ‘bir dakika’ dedi” ifadelerini kullandı.Türkiye’de 18 yaş altı doğum oranlarına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Memişoğlu, yaklaşık 1 milyon doğumdan 3 bin 896’sının 18 yaş altı olduğunu belirterek, “Türkiye olarak çocuk veya genç yaşta doğumlarda Avrupa’dan sayı olarak daha az bir ülkeyiz. Avrupa’dan çok daha iyi yerdeyiz” dedi.Sezaryen konusuna da değinen Bakan Memişoğlu, ''Bir cerrah olarak söylüyorum, sezaryen bir ameliyat şeklidir. Bunun sanki doğumun bir şekliymiş gibi algılanması ve algılatılması yanlış bir husustur. Çünkü doğal olan normal doğumdur, fizyolojiktir. Müdahale olmadan da yapılabilecek doğal bir süreçtir. Türkiye maalesef sezaryen oranları konusunda kötü bir örnek hale gelmiş durumda. Bunu hep beraber düzeltmemiz gerekir. Annenin ve çocuğun sağlıklı olması, normal doğumla çok daha yüksek oranda sağlanır. Ben sezaryene karşı değilim. Yeter ki tıbbi endikasyon olsun. Yani bunu siyasi veya başka türlü algılamamız annemizin ve çocuklarımızın sağlığı için maalesef durumu sıkıntılı hale getiriyor'' açıklamasında bulundu.Doğurganlık oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Bakan Memişoğlu, özellikle son 5 yılda Doğu Anadolu’daki oranların ciddi şekilde gerilediğini belirterek, “Bu tehlikeye işaret. Doğurganlığı teşvik edici politikaları uygulamak durumundayız. Nüfus planlamasını azaltmaya değil, çoğaltmaya göre yapma zorunluluğumuz var” değerlendirmesinde bulundu.Kovid-19 salgını sonrası aşı karşıtlığının arttığını belirten Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin kendi aşısını üreteceğini söyledi.

