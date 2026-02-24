Türkiye
ABD–Fransa hattında yeni kriz: Paris, Büyükelçi Charles Kushner’e diplomatik kısıtlama getirdi
ABD–Fransa hattında yeni kriz: Paris, Büyükelçi Charles Kushner’e diplomatik kısıtlama getirdi
ABD ile Fransa arasında diplomatik gerilim tırmanıyor. ABD’nin Paris Büyükelçisi Kushner, Lyon’da öldürülen gençle ilgili Büyükelçiliğin yaptığı açıklamalar... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Krizin fitilini, 12 Şubat'ta Lyon'da sol ve aşırı sağ gruplar arasında çıkan şiddet olayları ateşledi. Olaylarda Quentin Deranque adlı bir genç hayatını kaybetti.ABD'nin Paris Büyükelçiliği, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, gencin "aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin hepimizi endişelendirmesi gerektiğini" belirtti. Açıklamada, "Fransa'da şiddet yanlısı aşırı solculuğun yükselişte olduğu" ve bunun kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu vurgulandı.Bu ifadeler, Paris yönetimi tarafından iç işlerine müdahale ve siyasi yorum olarak değerlendirildi.Fransız Basını: Yeni gerilimFransız medyası, gelişmeleri "Paris–Washington hattında yeni gerilim" olarak yorumladı.
ABD–Fransa hattında yeni kriz: Paris, Büyükelçi Charles Kushner’e diplomatik kısıtlama getirdi

12:23 24.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Fotoğraf : Ludovic Marin
Abone ol
ABD ile Fransa arasında diplomatik gerilim tırmanıyor. ABD’nin Paris Büyükelçisi Kushner, Lyon’da öldürülen gençle ilgili Büyükelçiliğin yaptığı açıklamalar nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasına rağmen görüşmeye katılmadı. Kushner’in bu tavrı sonrası Fransız bakanlarla doğrudan görüşme imkânı kısıtlandı.
Krizin fitilini, 12 Şubat’ta Lyon’da sol ve aşırı sağ gruplar arasında çıkan şiddet olayları ateşledi. Olaylarda Quentin Deranque adlı bir genç hayatını kaybetti.
ABD’nin Paris Büyükelçiliği, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, gencin “aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin hepimizi endişelendirmesi gerektiğini” belirtti. Açıklamada, "Fransa’da şiddet yanlısı aşırı solculuğun yükselişte olduğu" ve bunun kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Bu ifadeler, Paris yönetimi tarafından iç işlerine müdahale ve siyasi yorum olarak değerlendirildi.

Fransız Basını: Yeni gerilim

Fransız medyası, gelişmeleri “Paris–Washington hattında yeni gerilim” olarak yorumladı.
Le Figaro ve Le Monde, “ABD Büyükelçisi Charles Kushner çağırıldığı halde Dışişleri’ne gelmedi” başlığıyla haberi duyurdu.
HuffPost Fransa, “ABD Büyükelçisi’nin yarattığı yeni gerginlik sonrası Fransız makamlarının öfkesi” manşetini attı.
France 24, diplomatik krizi “ABD Büyükelçisi Charles Kushner Dışişleri’ne gitmediği için yaptırıma uğradı” sözleriyle verdi.
La Croix, Kushner’i “Trump’ın dünürü ve diplomatik olmayan çıkışlarıyla tanınıyor” ifadeleriyle tanımladı.
TF1 ve Le Point, büyükelçinin “Fransa Dışişleri’ni yok saydığını” ve “Paris’in sınırlarını zorladığını” yazdı.

Kushner daha önce de çağrılmıştı

ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, daha önce de Fransa’yı ülkede artan antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) konusunda yeterli önlem almamakla suçlamış ve bu nedenle Dışişleri’ne çağrılmıştı.
Ancak Kushner, o görüşmeye de şahsen katılmamış, yerine ekibini göndermişti.

Diplomatik yaptırım: Doğrudan temas sınırlandı

Fransız diplomatik kaynaklar, Dışişleri’ne çağrıldığı halde gitmeyen Kushner’in artık Fransız hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanının kısıtlandığını bildirdi.
Bu adım, klasik bir “resmi yaptırım”dan ziyade, diplomatik protokol çerçevesinde uygulanan fiili bir sınırlama olarak değerlendiriliyor.

Trump ailesi bağlantısı dikkat çekiyor

ABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Jared Kushner’in babası. Jared Kushner ise eski ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve kızı Ivanka Trump’ın eşi. Fransız basını, Kushner’in hem Trump ailesiyle yakın bağlarına hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine dikkat çekti.

Paris–Washington i̇lişkileri yeni bir eşiğe mi geliyor?

Uzmanlara göre bu kriz, iki ülke arasında stratejik ortaklık devam etse de, siyasi ve ideolojik gerilimlerin arttığını gösteriyor. Özellikle iç güvenlik, antisemitizm ve radikal hareketler konularında yapılan kamuya açık diplomatik çıkışların, ilişkileri hassas bir zemine taşıdığı belirtiliyor.
