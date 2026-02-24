https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abdfransa-hattinda-yeni-kriz-paris-buyukelci-charles-kushnere-diplomatik-kisitlama-getirdi-1103755287.html

ABD–Fransa hattında yeni kriz: Paris, Büyükelçi Charles Kushner’e diplomatik kısıtlama getirdi

ABD ile Fransa arasında diplomatik gerilim tırmanıyor. ABD’nin Paris Büyükelçisi Kushner, Lyon’da öldürülen gençle ilgili Büyükelçiliğin yaptığı açıklamalar... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Krizin fitilini, 12 Şubat’ta Lyon’da sol ve aşırı sağ gruplar arasında çıkan şiddet olayları ateşledi. Olaylarda Quentin Deranque adlı bir genç hayatını kaybetti.ABD’nin Paris Büyükelçiliği, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, gencin “aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberlerin hepimizi endişelendirmesi gerektiğini” belirtti. Açıklamada, "Fransa’da şiddet yanlısı aşırı solculuğun yükselişte olduğu" ve bunun kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu vurgulandı.Bu ifadeler, Paris yönetimi tarafından iç işlerine müdahale ve siyasi yorum olarak değerlendirildi.Fransız Basını: Yeni gerilimFransız medyası, gelişmeleri “Paris–Washington hattında yeni gerilim” olarak yorumladı.Kushner daha önce de çağrılmıştıABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, daha önce de Fransa’yı ülkede artan antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) konusunda yeterli önlem almamakla suçlamış ve bu nedenle Dışişleri’ne çağrılmıştı.Ancak Kushner, o görüşmeye de şahsen katılmamış, yerine ekibini göndermişti.Diplomatik yaptırım: Doğrudan temas sınırlandıFransız diplomatik kaynaklar, Dışişleri’ne çağrıldığı halde gitmeyen Kushner’in artık Fransız hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanının kısıtlandığını bildirdi.Bu adım, klasik bir “resmi yaptırım”dan ziyade, diplomatik protokol çerçevesinde uygulanan fiili bir sınırlama olarak değerlendiriliyor.Trump ailesi bağlantısı dikkat çekiyorABD’nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, Jared Kushner’in babası. Jared Kushner ise eski ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve kızı Ivanka Trump’ın eşi. Fransız basını, Kushner’in hem Trump ailesiyle yakın bağlarına hem de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerine dikkat çekti.Paris–Washington i̇lişkileri yeni bir eşiğe mi geliyor?Uzmanlara göre bu kriz, iki ülke arasında stratejik ortaklık devam etse de, siyasi ve ideolojik gerilimlerin arttığını gösteriyor. Özellikle iç güvenlik, antisemitizm ve radikal hareketler konularında yapılan kamuya açık diplomatik çıkışların, ilişkileri hassas bir zemine taşıdığı belirtiliyor.

