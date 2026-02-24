https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abd-ukrayna-anlasmasi-hic-olmadigi-kadar-yakin-1103776774.html
ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın
ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın
Sputnik Türkiye
ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, ABD’li müzakerecilerin Rusya ve Ukrayna ile “sahadaki gerçekleri çok iyi bilerek” çalıştığını belirterek... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T22:06+0300
2026-02-24T22:06+0300
2026-02-24T22:06+0300
dünya
tammy bruce
abd
bm genel kurulu
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
müzakere
vladimir medinskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043025036_28:0:1095:600_1920x0_80_0_0_bfb5874e081204c24c7cc9dc34b0f9b6.jpg
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, BM Genel Kurulu’ndaki oturumda yaptığı konuşmada, Washington’un Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına ilişkin bilgi verdi.Bruce, “Fedakar müzakerecilerimiz, sahadaki gerçekleri çok iyi kavrayarak, taraflarla birlikte çözülemeyen başlıklar üzerinde karşılıklı anlayışa dayalı bir mutabakata en kısa sürede ulaşmak için çalışmayı sürdürüyor” dedi.ABD’li diplomat, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir anlaşmanın, çatışmanın başından bu yana “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurgulayarak, “Bırakalım bu, devam eden savaşın son yıldönümü olsun” ifadesini kullandı.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki son müzakere turu, 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı. Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Görüşmelerin ikinci gününün ardından açıklama yapan Medinskiy, görüşmelerin “zor ama yapıcı” geçtiğini belirterek, yakın zamanda yeni bir görüşme yapılacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/usakov-kievin-nukleer-silah-edinme-planlarini-abdye-iletecegiz-1103772438.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043025036_161:0:961:600_1920x0_80_0_0_0cb3038a1731431715405c9a793a2267.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tammy bruce, abd, bm genel kurulu, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, müzakere, vladimir medinskiy
tammy bruce, abd, bm genel kurulu, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, müzakere, vladimir medinskiy
ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın
ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, ABD’li müzakerecilerin Rusya ve Ukrayna ile “sahadaki gerçekleri çok iyi bilerek” çalıştığını belirterek, Ukrayna konusunda bir anlaşmanın çatışmanın başlangıcından bu yana “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu söyledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, BM Genel Kurulu’ndaki oturumda yaptığı konuşmada, Washington’un Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına ilişkin bilgi verdi.
Bruce, “Fedakar müzakerecilerimiz, sahadaki gerçekleri çok iyi kavrayarak, taraflarla birlikte çözülemeyen başlıklar üzerinde karşılıklı anlayışa dayalı bir mutabakata en kısa sürede ulaşmak için çalışmayı sürdürüyor” dedi.
ABD’li diplomat, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir anlaşmanın, çatışmanın başından bu yana “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurgulayarak, “Bırakalım bu, devam eden savaşın son yıldönümü olsun” ifadesini kullandı.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki son müzakere turu, 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı. Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Görüşmelerin ikinci gününün ardından açıklama yapan Medinskiy, görüşmelerin “zor ama yapıcı” geçtiğini belirterek, yakın zamanda yeni bir görüşme yapılacağını ifade etmişti.