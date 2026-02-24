https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abd-ukrayna-anlasmasi-hic-olmadigi-kadar-yakin-1103776774.html

ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın

ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın

Sputnik Türkiye

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, ABD’li müzakerecilerin Rusya ve Ukrayna ile “sahadaki gerçekleri çok iyi bilerek” çalıştığını belirterek... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T22:06+0300

2026-02-24T22:06+0300

2026-02-24T22:06+0300

dünya

tammy bruce

abd

bm genel kurulu

ukrayna

rusya

ukrayna krizi

müzakere

vladimir medinskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043025036_28:0:1095:600_1920x0_80_0_0_bfb5874e081204c24c7cc9dc34b0f9b6.jpg

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, BM Genel Kurulu’ndaki oturumda yaptığı konuşmada, Washington’un Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına ilişkin bilgi verdi.Bruce, “Fedakar müzakerecilerimiz, sahadaki gerçekleri çok iyi kavrayarak, taraflarla birlikte çözülemeyen başlıklar üzerinde karşılıklı anlayışa dayalı bir mutabakata en kısa sürede ulaşmak için çalışmayı sürdürüyor” dedi.ABD’li diplomat, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir anlaşmanın, çatışmanın başından bu yana “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurgulayarak, “Bırakalım bu, devam eden savaşın son yıldönümü olsun” ifadesini kullandı.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki son müzakere turu, 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı. Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Görüşmelerin ikinci gününün ardından açıklama yapan Medinskiy, görüşmelerin “zor ama yapıcı” geçtiğini belirterek, yakın zamanda yeni bir görüşme yapılacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/usakov-kievin-nukleer-silah-edinme-planlarini-abdye-iletecegiz-1103772438.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tammy bruce, abd, bm genel kurulu, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, müzakere, vladimir medinskiy