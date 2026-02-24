Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abd-ukrayna-anlasmasi-hic-olmadigi-kadar-yakin-1103776774.html
ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın
ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın
Sputnik Türkiye
ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, ABD’li müzakerecilerin Rusya ve Ukrayna ile “sahadaki gerçekleri çok iyi bilerek” çalıştığını belirterek... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T22:06+0300
2026-02-24T22:06+0300
dünya
tammy bruce
abd
bm genel kurulu
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
müzakere
vladimir medinskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043025036_28:0:1095:600_1920x0_80_0_0_bfb5874e081204c24c7cc9dc34b0f9b6.jpg
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, BM Genel Kurulu’ndaki oturumda yaptığı konuşmada, Washington’un Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına ilişkin bilgi verdi.Bruce, “Fedakar müzakerecilerimiz, sahadaki gerçekleri çok iyi kavrayarak, taraflarla birlikte çözülemeyen başlıklar üzerinde karşılıklı anlayışa dayalı bir mutabakata en kısa sürede ulaşmak için çalışmayı sürdürüyor” dedi.ABD’li diplomat, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir anlaşmanın, çatışmanın başından bu yana “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurgulayarak, “Bırakalım bu, devam eden savaşın son yıldönümü olsun” ifadesini kullandı.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki son müzakere turu, 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı. Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Görüşmelerin ikinci gününün ardından açıklama yapan Medinskiy, görüşmelerin “zor ama yapıcı” geçtiğini belirterek, yakın zamanda yeni bir görüşme yapılacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/usakov-kievin-nukleer-silah-edinme-planlarini-abdye-iletecegiz-1103772438.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043025036_161:0:961:600_1920x0_80_0_0_0cb3038a1731431715405c9a793a2267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tammy bruce, abd, bm genel kurulu, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, müzakere, vladimir medinskiy
tammy bruce, abd, bm genel kurulu, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, müzakere, vladimir medinskiy

ABD: Ukrayna anlaşması hiç olmadığı kadar yakın

22:06 24.02.2026
© DHAABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© DHA
Abone ol
ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, ABD’li müzakerecilerin Rusya ve Ukrayna ile “sahadaki gerçekleri çok iyi bilerek” çalıştığını belirterek, Ukrayna konusunda bir anlaşmanın çatışmanın başlangıcından bu yana “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu söyledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, BM Genel Kurulu’ndaki oturumda yaptığı konuşmada, Washington’un Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına ilişkin bilgi verdi.
Bruce, “Fedakar müzakerecilerimiz, sahadaki gerçekleri çok iyi kavrayarak, taraflarla birlikte çözülemeyen başlıklar üzerinde karşılıklı anlayışa dayalı bir mutabakata en kısa sürede ulaşmak için çalışmayı sürdürüyor” dedi.
ABD’li diplomat, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir anlaşmanın, çatışmanın başından bu yana “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurgulayarak, “Bırakalım bu, devam eden savaşın son yıldönümü olsun” ifadesini kullandı.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki son müzakere turu, 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı. Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti. Görüşmelerin ikinci gününün ardından açıklama yapan Medinskiy, görüşmelerin “zor ama yapıcı” geçtiğini belirterek, yakın zamanda yeni bir görüşme yapılacağını ifade etmişti.
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
Uşakov: Kiev’in nükleer silah edinme planlarını ABD’ye ileteceğiz
18:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала