ABD ordusu, Karayipler’den Hint Okyanusu'na kadar takip edilen tankere müdahale etti
ABD ordusu, Karayipler’den Hint Okyanusu'na kadar takip edilen tankere müdahale etti
ABD ordusu, Karayipler'den izlediği yaptırım kapsamındaki üçüncü petrol tankerine Hint Okyanusu'nda operasyon yaptı. Operasyonun, 'Venezuela bağlantılı yasa... 24.02.2026
ABD ordusu, yaptırım altındaki üçüncü petrol tankerine Hint Okyanusu’nda müdahale ettiği bildirdi.Pentagon’un açıklamasına göre Bertha adlı gemi Karayipler’den itibaren takip edildi ve gece saatlerinde gemiye çıkış yapıldı. Operasyonun 'deniz engelleme ve kontrol' kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada, geminin ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen yaptırım kordonunu ihlal ettiği ve kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.ABD’nin, uzun süredir Venezuela petrolüne yaptırım uyguladığı aktarıldı. Trump’ın aralık ayında yaptırım kapsamındaki tankerler için karantina kararı aldığı belirtildi.Pentagon’un paylaştığı görüntülerde ABD askeri helikopterlerinin tankere doğru ilerlediği görüldüğü aktarıldı. Ancak geminin resmen el konulup konulmadığına dair bilgi verilmediği kaydedildi.
17:13 24.02.2026
ABD ordusu, Karayipler’den izlediği yaptırım kapsamındaki üçüncü petrol tankerine Hint Okyanusu’nda operasyon yaptı. Operasyonun, 'Venezuela bağlantılı yasa dışı petrol sevkiyatını engellemeye yönelik' olduğu aktarıldı.
ABD ordusu, yaptırım altındaki üçüncü petrol tankerine Hint Okyanusu’nda müdahale ettiği bildirdi.
Pentagon’un açıklamasına göre Bertha adlı gemi Karayipler’den itibaren takip edildi ve gece saatlerinde gemiye çıkış yapıldı. Operasyonun 'deniz engelleme ve kontrol' kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, geminin ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilen yaptırım kordonunu ihlal ettiği ve kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.
ABD’nin, uzun süredir Venezuela petrolüne yaptırım uyguladığı aktarıldı. Trump’ın aralık ayında yaptırım kapsamındaki tankerler için karantina kararı aldığı belirtildi.
Pentagon’un paylaştığı görüntülerde ABD askeri helikopterlerinin tankere doğru ilerlediği görüldüğü aktarıldı. Ancak geminin resmen el konulup konulmadığına dair bilgi verilmediği kaydedildi.
Tayland Kamboçya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
Tayland-Kamboçya sınırında ateş açıldı iddiası: Ateşkes yeniden tehlikede mi?
15:26
