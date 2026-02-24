https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abd-genelkurmay-baskanindan-trumpa-iran-uyarisi-uzan-sureli-bir-catismaya-donusebilir-1103752649.html

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a 'İran' uyarısı: Uzan süreli bir çatışmaya dönüşebilir

Ortadoğu ve çevresine büyük miktarda askeri teçhizat gönderen ve İran'a saldırma planları yapan Trump'a, ABD Genelkurmay Başkanı'ndan çok önemli uyarılar... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı askeri bir operasyon başlatmanın önemli riskleri konusunda uyardığı belirtildi.Axios'un kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Caine, Trump ve yönetimiyle yaptığı toplantıda, İran'a operasyon düzenlemenin riskleri arasında potansiyel ABD'nin olası can kayıplarına dikkat çekti. Kaynaklar, Caine’in özellikle böyle bir operasyonun uzun süreli bir çatışmaya dönüşme ihtimaline vurgu yaptığını belirtti.Haberde, Trump’ın çevresindeki bazı isimlerin temkinli olunması çağrısında bulunduğu, ancak bazı kaynaklara göre Trump’ın İran’a yönelik bir askeri saldırıya sıcak baktığı ifade edildi.'Venezuela operasyonuna destek vermişti'Axios'a konuşan kaynaklar, Orgeneral Caine’in daha önce ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyon planlarını güçlü şekilde desteklediğini, ancak İran söz konusu olduğunda daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini aktardı.Caine’in, İran’a karşı güç kullanılması halinde Amerikan askerleri arasında kayıp yaşanma olasılığının daha yüksek olacağını değerlendirdiği kaydedildi.'Vance’te de benzer endişeler hakim'Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in de son günlerde benzer şekilde, uzun süreli bir çatışmaya sürüklenme ihtimali konusunda endişelerini dile getirdiği belirtildi.Axios’un haberine göre, yönetim içinde İran’a yönelik olası bir askeri adım konusunda görüş ayrılıkları sürerken, nihai kararın Başkan Trump tarafından verileceği ifade ediliyor.

