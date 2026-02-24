https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/3-binden-fazla-sembol-incelendi-40-bin-yil-oncesine-ait-isaretlerin-gizemi-cozuldu-1103762063.html
3 binden fazla sembol incelendi: 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin gizemi çözüldü
24.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096764812_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_405e0c4b9aae58ef3473bf771c94428e.png
Almanya'da Paleolitik döneme ait bulgular üzerinde yapılan analiz, 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin yazının 'erken bir öncüsü' olabileceğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, Orinyasiyen kültürüne ait taşınabilir nesneler üzerine kazınmış binlerce sembol, rastgele süslemeler değil, sistematik ve yapılandırılmış bir iletişim biçiminin parçası olabilir.3 binden fazla işaret incelendiAraştırmacılar, günümüzden 43 bin ila 34 bin yıl önce Avrupa’da yaşayan Orinyasiyen topluluklarına ait 260 taşınabilir nesneyi analiz etti. Fildişi, kemik ve boynuzdan yapılmış figürinler ile çeşitli aletler üzerinde noktalar, çizgiler, zikzaklar, haçlar ve tarama desenleri gibi 3 binden fazla işaret kataloglandı.Analizde, işaretlerin tekrar oranları, sembol çeşitliliği ve 'entropi' gibi bilgi kuramına dayalı ölçütler yapıldı. Sonuçlar, işaretlerin rastgele değil; belirli ve tekrarlanabilir diziler halinde düzenlendiğini gösterdi.Araştırmacılar, bu sembollerin doğrudan konuşma dilini temsil eden bir yazı sistemi olmadığını özellikle vurguladı. Bilinen en eski yazı örnekleri yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait. Orinyasiyen işaretleri ise yazı kadar gelişmiş değil, sayı ya da fikirleri açık biçimde kodladıklarına dair yeterli kanıt bulunmuyor.Çalışma, Almanya’daki Saarland Üniversitesi’nden dilbilimci Christian Bentz ile Berlin Devlet Müzeleri’nden arkeolog Ewa Dutkiewicz tarafından yürütüldü ve bulgular Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.
Almanya'da Paleolitik döneme ait bulgular üzerinde yapılan analiz, 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin yazının 'erken bir öncüsü' olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, Orinyasiyen kültürüne ait taşınabilir nesneler üzerine kazınmış binlerce sembol, rastgele süslemeler değil, sistematik ve yapılandırılmış bir iletişim biçiminin parçası olabilir.
3 binden fazla işaret incelendi
Araştırmacılar, günümüzden 43 bin ila 34 bin yıl önce Avrupa’da yaşayan Orinyasiyen topluluklarına ait 260 taşınabilir nesneyi analiz etti. Fildişi, kemik ve boynuzdan yapılmış figürinler ile çeşitli aletler üzerinde noktalar, çizgiler, zikzaklar, haçlar ve tarama desenleri gibi 3 binden fazla işaret kataloglandı.
Analizde, işaretlerin tekrar oranları, sembol çeşitliliği ve 'entropi' gibi bilgi kuramına dayalı ölçütler yapıldı. Sonuçlar, işaretlerin rastgele değil; belirli ve tekrarlanabilir diziler halinde düzenlendiğini gösterdi.
Araştırmacılar, bu sembollerin doğrudan konuşma dilini temsil eden bir yazı sistemi olmadığını özellikle vurguladı. Bilinen en eski yazı örnekleri yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait. Orinyasiyen işaretleri ise yazı kadar gelişmiş değil, sayı ya da fikirleri açık biçimde kodladıklarına dair yeterli kanıt bulunmuyor.
Çalışma, Almanya’daki Saarland Üniversitesi’nden dilbilimci Christian Bentz ile Berlin Devlet Müzeleri’nden arkeolog Ewa Dutkiewicz tarafından yürütüldü ve bulgular Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.