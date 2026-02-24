Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/3-binden-fazla-sembol-incelendi-40-bin-yil-oncesine-ait-isaretlerin-gizemi-cozuldu-1103762063.html
3 binden fazla sembol incelendi: 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin gizemi çözüldü
3 binden fazla sembol incelendi: 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin gizemi çözüldü
Sputnik Türkiye
Almanya'da 40 bin yıl öncesine ait bulgularda yazının en eski işaretlerine rastlanıldı. Binlerce sembol üzerinde yapılan analizlerin süsleme değil, sistematik... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T14:49+0300
2026-02-24T14:49+0300
yaşam
almanya
pnas
paleolitik dönem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096764812_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_405e0c4b9aae58ef3473bf771c94428e.png
Almanya'da Paleolitik döneme ait bulgular üzerinde yapılan analiz, 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin yazının 'erken bir öncüsü' olabileceğini ortaya koydu.Araştırmaya göre, Orinyasiyen kültürüne ait taşınabilir nesneler üzerine kazınmış binlerce sembol, rastgele süslemeler değil, sistematik ve yapılandırılmış bir iletişim biçiminin parçası olabilir.3 binden fazla işaret incelendiAraştırmacılar, günümüzden 43 bin ila 34 bin yıl önce Avrupa’da yaşayan Orinyasiyen topluluklarına ait 260 taşınabilir nesneyi analiz etti. Fildişi, kemik ve boynuzdan yapılmış figürinler ile çeşitli aletler üzerinde noktalar, çizgiler, zikzaklar, haçlar ve tarama desenleri gibi 3 binden fazla işaret kataloglandı.Analizde, işaretlerin tekrar oranları, sembol çeşitliliği ve 'entropi' gibi bilgi kuramına dayalı ölçütler yapıldı. Sonuçlar, işaretlerin rastgele değil; belirli ve tekrarlanabilir diziler halinde düzenlendiğini gösterdi.Araştırmacılar, bu sembollerin doğrudan konuşma dilini temsil eden bir yazı sistemi olmadığını özellikle vurguladı. Bilinen en eski yazı örnekleri yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait. Orinyasiyen işaretleri ise yazı kadar gelişmiş değil, sayı ya da fikirleri açık biçimde kodladıklarına dair yeterli kanıt bulunmuyor.Çalışma, Almanya’daki Saarland Üniversitesi’nden dilbilimci Christian Bentz ile Berlin Devlet Müzeleri’nden arkeolog Ewa Dutkiewicz tarafından yürütüldü ve bulgular Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/misirda-skandal-sakkaradaki-piramide-cizim-yapan-rehber-gozaltina-alindi-1103727851.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096764812_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_2cea20e458cc9315608e073fd9af7d30.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, pnas, paleolitik dönem
almanya, pnas, paleolitik dönem

3 binden fazla sembol incelendi: 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin gizemi çözüldü

14:49 24.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur5 bin yıllık gizemin Anahtarı Karatepe'de bulundu: Çözülemeyen yazıların sırrını bulana 1 milyon TL ödül
5 bin yıllık gizemin Anahtarı Karatepe'de bulundu: Çözülemeyen yazıların sırrını bulana 1 milyon TL ödül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Almanya'da 40 bin yıl öncesine ait bulgularda yazının en eski işaretlerine rastlanıldı. Binlerce sembol üzerinde yapılan analizlerin süsleme değil, sistematik ve yapılandırılmış bir iletişim biçiminin parçası olduğu ortaya çıktı.
Almanya'da Paleolitik döneme ait bulgular üzerinde yapılan analiz, 40 bin yıl öncesine ait işaretlerin yazının 'erken bir öncüsü' olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, Orinyasiyen kültürüne ait taşınabilir nesneler üzerine kazınmış binlerce sembol, rastgele süslemeler değil, sistematik ve yapılandırılmış bir iletişim biçiminin parçası olabilir.
© Fotoğraf / Bentz and Dutkiewicz, PNAS40 bin yıllık izler yazının öncesine ait olabilir
40 bin yıllık izler yazının öncesine ait olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
40 bin yıllık izler yazının öncesine ait olabilir
© Fotoğraf / Bentz and Dutkiewicz, PNAS

3 binden fazla işaret incelendi

Araştırmacılar, günümüzden 43 bin ila 34 bin yıl önce Avrupa’da yaşayan Orinyasiyen topluluklarına ait 260 taşınabilir nesneyi analiz etti. Fildişi, kemik ve boynuzdan yapılmış figürinler ile çeşitli aletler üzerinde noktalar, çizgiler, zikzaklar, haçlar ve tarama desenleri gibi 3 binden fazla işaret kataloglandı.
Analizde, işaretlerin tekrar oranları, sembol çeşitliliği ve 'entropi' gibi bilgi kuramına dayalı ölçütler yapıldı. Sonuçlar, işaretlerin rastgele değil; belirli ve tekrarlanabilir diziler halinde düzenlendiğini gösterdi.
Araştırmacılar, bu sembollerin doğrudan konuşma dilini temsil eden bir yazı sistemi olmadığını özellikle vurguladı. Bilinen en eski yazı örnekleri yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait. Orinyasiyen işaretleri ise yazı kadar gelişmiş değil, sayı ya da fikirleri açık biçimde kodladıklarına dair yeterli kanıt bulunmuyor.
Çalışma, Almanya’daki Saarland Üniversitesi’nden dilbilimci Christian Bentz ile Berlin Devlet Müzeleri’nden arkeolog Ewa Dutkiewicz tarafından yürütüldü ve bulgular Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.
Mısır piramitleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
YAŞAM
Mısır’da skandal: Sakkara’daki piramide çizim yapan rehber gözaltına alındı
Dün, 16:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала