Mısır’da skandal: Sakkara’daki piramide çizim yapan rehber gözaltına alındı

Mısır’ın Sakkara arkeolojik kompleksinde bir rehber, turistlere bilgi verirken bir piramidin dış cephesine çizim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Mısır... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083917078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_963cc1e6bc1751d56e981d0cd9ac2ec9.jpg

Olay, Sakkara arkeolojik kompleksinde bir rehberin, turist grubuna konuyu açıklamak amacıyla bir piramidin dış cephesine çizim yaptığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geldi. Kısa sürede yayılan görüntüler kamuoyunda büyük tepki topladı.Mısır medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu anıtın Unas Piramidi olduğu ve çizim nedeniyle tarihi yapının zarar gördüğü ileri sürüldü.İçişleri bakanlığı: “Şüpheli suçunu i̇tiraf etti”Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Saqqara’daki turizm polis karakoluna bölgedeki antik eserler müfettişinden ihbar geldiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Saqqara’daki turizm polis karakoluna, bölgedeki antik eserler müfettişinden, bir rehberin bir grup turiste konuyu açıklamak amacıyla piramitlerden birinin dış cephesine çizim yaparak anıta zarar verdiği yönünde bir ihbar ulaştığı tespit edilmiştir.”Bakanlık, şüphelinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini duyurdu.Çizimler kaldırıldı, soruşturma sürüyorYetkili merciler tarafından yapılan incelemenin ardından, piramit üzerine yapılan çizimlerin tamamının temizlendiği açıklandı. Ancak tarihi yapıya kalıcı zarar verilip verilmediği konusunda detaylı teknik rapor hazırlanacağı bildirildi.Uzmanlar, Saqqara piramitleri ve özellikle Unas Piramidinin Antik Mısır tarihindeki önemine dikkat çekerek, kültürel mirasın korunmasının hayati önemde olduğunu vurguluyor.

