https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/benfica---real-madrid-macinda-irkcilik-iddiasi-oyun-10-dakika-durdu-1103583911.html
Benfica - Real Madrid maçında ırkçılık iddiası: Oyun 10 dakika durdu
Benfica - Real Madrid maçında ırkçılık iddiası: Oyun 10 dakika durdu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Benfica arasında oynanan karşılaşma, Vinicius Junior’un ırkçı hakarete uğradığını belirtmesi üzerine 10 dakikalığına... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T00:59+0300
2026-02-18T00:59+0300
2026-02-18T00:59+0300
spor
vinicius junior
real madrid
real madrid futbol takımı
jose mourinho
gizli ırkçılık
ırkçı hareket
irkçı saldırı
irkçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103583740_0:17:1122:648_1920x0_80_0_0_ca7e9e1d2cf043f96f70d8f48497b230.jpg
Lizbon’da oynanan eleme play-off turu ilk maçının 52. dakikasında Vinicius’un golüyle Real Madrid, Benfica karşısında 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcunun gol sevincini köşe bayrağı önünde dans ederek kutlamasının ardından Benfica oyuncularının tepkisi geldi. Arjantinli Gianluca Prestianni’nin de aralarında bulunduğu bazı futbolcular Vinicius’un yanına giderek itirazda bulundu.Bu sırada Prestianni’nin formasını ağzına kapatarak Vinicius’a bir şeyler söylediği görüldü. Vinicius ise hakeme giderek rakibinin kendisine “maymun” dediğini ifade etti. Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier karşılaşmayı durdurdu.Vinicius bir süre kenara gelirken, her iki takımın teknik direktörleri oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. Hakem Letexier, söz konusu ifadeyi duymadığını işaret ederek Prestianni'yle konuştu ancak Arjantinli oyuncuya kart göstermedi. Vinicius ise gol sevincindeki hareketi nedeniyle sarı kart gördü.Karşılaşma yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından 60. dakikada yeniden başladı. Olayla ilgili resmi bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/galatasaray---juventus-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1103579296.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103583740_57:0:1065:756_1920x0_80_0_0_baa5e9b95cb978ee7e286ddb5771ff6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vinicius junior, real madrid, real madrid futbol takımı, jose mourinho, gizli ırkçılık, ırkçı hareket, irkçı saldırı, irkçı
vinicius junior, real madrid, real madrid futbol takımı, jose mourinho, gizli ırkçılık, ırkçı hareket, irkçı saldırı, irkçı
Benfica - Real Madrid maçında ırkçılık iddiası: Oyun 10 dakika durdu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Benfica arasında oynanan karşılaşma, Vinicius Junior’un ırkçı hakarete uğradığını belirtmesi üzerine 10 dakikalığına durduruldu.
Lizbon’da oynanan eleme play-off turu ilk maçının 52. dakikasında Vinicius’un golüyle Real Madrid, Benfica karşısında 1-0 öne geçti.
Brezilyalı futbolcunun gol sevincini köşe bayrağı önünde dans ederek kutlamasının ardından Benfica oyuncularının tepkisi geldi. Arjantinli Gianluca Prestianni’nin de aralarında bulunduğu bazı futbolcular Vinicius’un yanına giderek itirazda bulundu.
Bu sırada Prestianni’nin formasını ağzına kapatarak Vinicius’a bir şeyler söylediği görüldü. Vinicius ise hakeme giderek rakibinin kendisine “maymun” dediğini ifade etti. Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier karşılaşmayı durdurdu.
Vinicius bir süre kenara gelirken, her iki takımın teknik direktörleri oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. Hakem Letexier, söz konusu ifadeyi duymadığını işaret ederek Prestianni'yle konuştu ancak Arjantinli oyuncuya kart göstermedi. Vinicius ise gol sevincindeki hareketi nedeniyle sarı kart gördü.
Karşılaşma yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından 60. dakikada yeniden başladı. Olayla ilgili resmi bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.