https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/benfica---real-madrid-macinda-irkcilik-iddiasi-oyun-10-dakika-durdu-1103583911.html

Benfica - Real Madrid maçında ırkçılık iddiası: Oyun 10 dakika durdu

Benfica - Real Madrid maçında ırkçılık iddiası: Oyun 10 dakika durdu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Benfica arasında oynanan karşılaşma, Vinicius Junior’un ırkçı hakarete uğradığını belirtmesi üzerine 10 dakikalığına... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T00:59+0300

2026-02-18T00:59+0300

2026-02-18T00:59+0300

spor

vinicius junior

real madrid

real madrid futbol takımı

jose mourinho

gizli ırkçılık

ırkçı hareket

irkçı saldırı

irkçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103583740_0:17:1122:648_1920x0_80_0_0_ca7e9e1d2cf043f96f70d8f48497b230.jpg

Lizbon’da oynanan eleme play-off turu ilk maçının 52. dakikasında Vinicius’un golüyle Real Madrid, Benfica karşısında 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcunun gol sevincini köşe bayrağı önünde dans ederek kutlamasının ardından Benfica oyuncularının tepkisi geldi. Arjantinli Gianluca Prestianni’nin de aralarında bulunduğu bazı futbolcular Vinicius’un yanına giderek itirazda bulundu.Bu sırada Prestianni’nin formasını ağzına kapatarak Vinicius’a bir şeyler söylediği görüldü. Vinicius ise hakeme giderek rakibinin kendisine “maymun” dediğini ifade etti. Bunun üzerine Fransız hakem François Letexier karşılaşmayı durdurdu.Vinicius bir süre kenara gelirken, her iki takımın teknik direktörleri oyuncuyla görüşme gerçekleştirdi. Hakem Letexier, söz konusu ifadeyi duymadığını işaret ederek Prestianni'yle konuştu ancak Arjantinli oyuncuya kart göstermedi. Vinicius ise gol sevincindeki hareketi nedeniyle sarı kart gördü.Karşılaşma yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından 60. dakikada yeniden başladı. Olayla ilgili resmi bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/galatasaray---juventus-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1103579296.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vinicius junior, real madrid, real madrid futbol takımı, jose mourinho, gizli ırkçılık, ırkçı hareket, irkçı saldırı, irkçı