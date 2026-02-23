https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-survivor-yarismacisi-baris-murat-yagci-icin-karar-1103724381.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı için karar verildi
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu 'negatif' çıkan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi. Yağcı, Survivor'a geri döndü. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T14:21+0300
2026-02-23T14:21+0300
2026-02-23T14:21+0300
yaşam
barış murat yağcı
survivor
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103204630_0:346:1206:1024_1920x0_80_0_0_4583c456c08ee6c492f2b871396757c5.jpg
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı, Survivor 2026'dan diskalifiye edilmiş ve döndüğü Türkiye'de gözaltına alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan Yağcı, yarışmaya geri döndü. Havalimanında gözaltına alındıOperasyon kapsamında Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Survivor 2026'da yarışan ve Dominik'te olan Yağcı, yarışmadan diskalifiye edilmiş ve Türkiye'ye geri gelmişti. Havalimanında gözaltına alınan Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları 'negatif' çıkmıştı. Yarışmaya geri döndü Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor 2026'ın yeni bölüm fragmanında yer alan Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım, özür dilerim" ifadelerini kullandı. Yağcı'nın bu görüntüleri de sosyal medyada gündem olurken çok sayıda destek mesajı geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/uyusturucu-sorusturmasi-baris-murat-yagci-serbest-birakildi-1103215967.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103204630_0:232:1206:1137_1920x0_80_0_0_566f08093379b863d84f15173da46c03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barış murat yağcı , survivor, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
barış murat yağcı , survivor, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı için karar verildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu 'negatif' çıkan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi. Yağcı, Survivor'a geri döndü.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı, Survivor 2026'dan diskalifiye edilmiş ve döndüğü Türkiye'de gözaltına alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan Yağcı, yarışmaya geri döndü.
Havalimanında gözaltına alındı
Operasyon kapsamında Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Survivor 2026'da yarışan ve Dominik'te olan Yağcı, yarışmadan diskalifiye edilmiş ve Türkiye'ye geri gelmişti. Havalimanında gözaltına alınan Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları 'negatif' çıkmıştı.
Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor 2026'ın yeni bölüm fragmanında yer alan Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım, özür dilerim" ifadelerini kullandı. Yağcı'nın bu görüntüleri de sosyal medyada gündem olurken çok sayıda destek mesajı geldi.