Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı için karar verildi
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu 'negatif' çıkan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi. Yağcı, Survivor'a geri döndü. 23.02.2026
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı, Survivor 2026'dan diskalifiye edilmiş ve döndüğü Türkiye'de gözaltına alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan Yağcı, yarışmaya geri döndü. Havalimanında gözaltına alındıOperasyon kapsamında Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Survivor 2026'da yarışan ve Dominik'te olan Yağcı, yarışmadan diskalifiye edilmiş ve Türkiye'ye geri gelmişti. Havalimanında gözaltına alınan Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları 'negatif' çıkmıştı. Yarışmaya geri döndü Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor 2026'ın yeni bölüm fragmanında yer alan Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım, özür dilerim" ifadelerini kullandı. Yağcı'nın bu görüntüleri de sosyal medyada gündem olurken çok sayıda destek mesajı geldi.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı için karar verildi

14:21 23.02.2026
© FotoğrafBarış Murat Yağcı
Barış Murat Yağcı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu 'negatif' çıkan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi. Yağcı, Survivor'a geri döndü.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan Barış Murat Yağcı, Survivor 2026'dan diskalifiye edilmiş ve döndüğü Türkiye'de gözaltına alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan Yağcı, yarışmaya geri döndü.

Havalimanında gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Barış Murat Yağcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Survivor 2026'da yarışan ve Dominik'te olan Yağcı, yarışmadan diskalifiye edilmiş ve Türkiye'ye geri gelmişti. Havalimanında gözaltına alınan Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları 'negatif' çıkmıştı.

Yarışmaya geri döndü

Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor 2026'ın yeni bölüm fragmanında yer alan Barış Murat Yağcı, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım, özür dilerim" ifadelerini kullandı. Yağcı'nın bu görüntüleri de sosyal medyada gündem olurken çok sayıda destek mesajı geldi.
Barış Murat Yağcı
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı
3 Şubat, 00:51
