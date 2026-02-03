https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/uyusturucu-sorusturmasi-baris-murat-yagci-serbest-birakildi-1103215967.html
Uyuşturucu soruşturması: Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı. Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arda Bektaş aynı soruşturmada... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
türkiye
barış murat yağcı
mükremin gezgin
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal güvenlik
sosyal medya akımı
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103204630_0:346:1206:1024_1920x0_80_0_0_4583c456c08ee6c492f2b871396757c5.jpg
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103204630_0:232:1206:1137_1920x0_80_0_0_566f08093379b863d84f15173da46c03.jpg
türkiye, barış murat yağcı , mükremin gezgin, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal güvenlik, sosyal medya akımı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan Barış Murat Yağcı, serbest bırakıldı.
Öte yandan savcılığın talimatıyla, soruşturma kapsamında Mükremin Gezgin Ankara’da gözaltına alındı. Aynı dosya çerçevesinde sosyal medya fenomeni Arya Bektaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.