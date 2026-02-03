Türkiye
Uyuşturucu soruşturması: Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturması: Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı. Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arda Bektaş aynı soruşturmada...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan Barış Murat Yağcı, serbest bırakıldı.Öte yandan savcılığın talimatıyla, soruşturma kapsamında Mükremin Gezgin Ankara’da gözaltına alındı. Aynı dosya çerçevesinde sosyal medya fenomeni Arya Bektaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı. Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arda Bektaş aynı soruşturmada gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan Barış Murat Yağcı, serbest bırakıldı.
Öte yandan savcılığın talimatıyla, soruşturma kapsamında Mükremin Gezgin Ankara’da gözaltına alındı. Aynı dosya çerçevesinde sosyal medya fenomeni Arya Bektaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Uyuşturucu soruşturması: Hasan Can Kaya dahil 11 ünlü serbest bırakıldı
