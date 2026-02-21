https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/malatyadaki-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampal-kritik-uyari-en-cok-korkutan-fay-diyerek-isaret-1103689436.html

Malatya’daki deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan kritik uyarı: 'En çok korkutan fay' diyerek işaret etti

Malatya’daki deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan kritik uyarı: 'En çok korkutan fay' diyerek işaret etti

Sputnik Türkiye

AFAD’a göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 06.43’te 9,39 km derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi; ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-21T14:20+0300

2026-02-21T14:20+0300

2026-02-21T14:20+0300

türki̇ye

deprem

malatya

süleyman pampal

doğu anadolu

pütürge

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097488813_0:143:2736:1682_1920x0_80_0_0_076fb2ccdac37e7046ee05487a8e45d0.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Doğu Anadolu’daki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin uzun süredir hareketli olduğuna işaret eden Pampal, kırılma sürecinin 2020 yılında başladığını hatırlattı.2020’de Sivrice ile Pütürge arasında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde önemli bir kırılma yarattığını belirten Pampal, o dönem bu sarsıntının ardından enerjinin güneye doğru transfer olabileceği uyarısında bulunduklarını ifade etti.6 Şubat hatırlatması: Malatya çevresinde 4-5 büyüklüğünde sarsıntılarPampal, sürecin Hatay çevresindeki segmentler ve Ölü Deniz Fayı’na kadar uzanabilecek bir risk zincirine işaret ettiğini daha önce dile getirdiklerini anımsattı. Malatya özelinde ise şu değerlendirmeyi yaptı:“İşte 6 Şubat’ta yaşanan ikinci deprem Malatya çevresine kadar uzandı. Zaten Malatya, büyük depremlerden sonra 4 ile 5 büyüklüğü arasında hem bağımsız hem de artçı olarak değerlendirilebilecek depremler yaşadı”'Malatya ve Ovacık fayları, bölgede en aktif faylar'Prof. Dr. Süleyman Pampal, kentte depremlerin etkileyebileceği bir fay ortamı bulunduğunu vurgulayarak, Pütürge merkezli sarsıntının tek başına farklı okunmaması gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:“Malatya’da en son 5 civarı bir deprem olduğunu da hatırlıyorum. Ancak Pütürge civarı bizi çok kaygılandırmaz. Zaten kırılmış olan ana fayın çevresindeki tali faylar, sabah yaşadığımız depremler gibi küçük sarsıntılar üretebilir. Malatya ve Ovacık fayları, bölgede en aktif faylar arasında yer alıyor. Ancak bu fayların ne zaman deprem üreteceğini kesin olarak söylemek mümkün değil. Asıl endişe kaynağımız ise Yedisu Fayı”'Beni en çok korkutan' deyip uyardıPampal, en güçlü uyarısını Yedisu segmenti üzerinden yaptı: “Beni en çok korkutan Yedisu Fayı’nın kırılması olur.”Uzman isim, Yedisu Fayı’nın Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir kuşakta yer aldığını, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesiştiğini belirtti. Pampal ayrıca bu fayın 200-250 yıldır kırılmadığını ve deprem kayıtlarında 7,4 büyüklüğünde deprem ürettiğinin görüldüğünü aktardı; böyle bir senaryoda Malatya’nın da etkilenebileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/yargitaydan-ortak-tapular-icin-kritik-karar-tarla-satisinda-bu-ayrintiya-dikkat-1103688308.html

türki̇ye

malatya

doğu anadolu

pütürge

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, malatya, süleyman pampal, doğu anadolu, pütürge