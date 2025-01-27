https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-oyuncu-pelin-karahanin-isyani-yan-masadaki-kadin-kocama-mesaj-atti-1093083324.html
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın isyanı: 'Yan masadaki kadın kocama mesaj attı'
Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın isyanı: 'Yan masadaki kadın kocama mesaj attı'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Pelin Karahan katıldığı bir programda yaşadığı ilginç olayları anlatırken, bazı kadınların eşine mesaj atmasına isyan etti. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T11:45+0300
2025-01-27T11:45+0300
2025-01-27T11:45+0300
yaşam
pelin karahan
muhteşem yüzyıl
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Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşiyle ilgili itirafı şaşırttı. Eşi Bedri Güntay'la ilgili konuşan Karahan, "Yan masadaki kadın yanında ben varken kocama mesaj attı" dedi. Kocama 'canın sıkıldı' diye mesaj attıÜnlü oyuncu Pelin Karahan katıldığı bir programda hayatına ilişkin samimi itiraflarda bulundu. 2014'te iş insanı Bedri Güntay ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan ünlü oyuncu, gittikleri bir restoranda başlarına gelen ilginç olayı şu sözlerle anlattı: "Yan masamızda oldu, ailece oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki 'kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Biz kalktık. İkinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Yapacak bir şey yok, oluyor bunlar."Hiç estetiğim yokEstetik iddialarıyla ilgili de konuşan Karahan, "Hiç estetiğim yok sadece botoks yaptırdım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ev-sahibinden-unlu-oyuncu-pelin-karahana-suclama-bes-aydir-kirami-odemediler-1092866980.html
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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın isyanı: 'Yan masadaki kadın kocama mesaj attı'
Ünlü oyuncu Pelin Karahan katıldığı bir programda yaşadığı ilginç olayları anlatırken, bazı kadınların eşine mesaj atmasına isyan etti.
Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın eşiyle ilgili itirafı şaşırttı. Eşi Bedri Güntay'la ilgili konuşan Karahan, "Yan masadaki kadın yanında ben varken kocama mesaj attı" dedi.
Kocama 'canın sıkıldı' diye mesaj attı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan katıldığı bir programda hayatına ilişkin samimi itiraflarda bulundu. 2014'te iş insanı Bedri Güntay ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan ünlü oyuncu, gittikleri bir restoranda başlarına gelen ilginç olayı şu sözlerle anlattı:
"Yan masamızda oldu, ailece oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki 'kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Biz kalktık. İkinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Yapacak bir şey yok, oluyor bunlar."
Estetik iddialarıyla ilgili de konuşan Karahan, "Hiç estetiğim yok sadece botoks yaptırdım" dedi.