Ukrayna’nın Rus bölgelerine yönelik yoğun hava saldırısı engellendi: 541 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rus hava savunmasının dün gece 541 uzun menzilli İHA’yı engellediğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 7 güdümlü uçak bombasını, 21 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir adet Neptun güdümlü füzesini ve 541 İHA’yı imha etti.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1355 askerini etkisiz hale getirdi ve tanklar dahil 21 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen ulaşım, enerji ve yakıt altyapı tesislerinin yanı sıra, 148 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
