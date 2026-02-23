https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/ukraynanin-rus-bolgelerine-yonelik-yogun-hava-saldirisi-engellendi-541-iha-dusuruldu-1103716727.html

Ukrayna’nın Rus bölgelerine yönelik yoğun hava saldırısı engellendi: 541 İHA düşürüldü

Ukrayna’nın Rus bölgelerine yönelik yoğun hava saldırısı engellendi: 541 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rus hava savunmasının dün gece 541 uzun menzilli İHA’yı engellediğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T12:27+0300

2026-02-23T12:27+0300

2026-02-23T12:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095212514_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_949320845e09e865ad4c41f0a2a9ed03.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 7 güdümlü uçak bombasını, 21 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, bir adet Neptun güdümlü füzesini ve 541 İHA’yı imha etti.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1355 askerini etkisiz hale getirdi ve tanklar dahil 21 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen ulaşım, enerji ve yakıt altyapı tesislerinin yanı sıra, 148 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/kallas-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketinin-kabulu-muhtemel-degil-1103715069.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars