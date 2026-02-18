Avusturya'nın en yüksek dağında kız arkadaşını 'ölüme terk eden' dağcı hakim karşısına çıkacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/avusturyanin-en-yuksek-daginda-kiz-arkadasini-olume-terk-eden-dagci-hakim-karsisina-cikacak-1103597765.html
Avusturya’nın 3 bin 798 metre yüksekliğindeki Grossglockner zirvesinde Ocak 2025’te yaşanan olay mahkemeye taşındı. 33 yaşındaki Kerstin, kış şartlarında çıktığı tırmanış sırasında hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı Thomas ise onu zirveye çok yakın bir noktada bırakıp yardım aramaya gittiği gerekçesiyle yargılanıyor.Savcılık, adamın 'turun sorumlu rehberi' konumunda olduğunu ve kritik hatalar yaptığını öne sürüyor.Savcılığa göre ne oldu?İddianameye göre çift, 18 Ocak’ta tırmanışa başladı. Hava şartları zorluydu:Savcılık, Thomas P’nin:Ayrıca çiftin akşam saatlerinde mahsur kaldığı, buna rağmen sanığın zamanında yardım çağırmadığı iddia ediliyor.Savcılığa göre Thomas, gece saat 02.00 civarında Kerstin’i zirveye yaklaşık 40 metre kala bıraktı ve yardım bulmak için yola devam etti. Acil servislerin ise 03.30’da bilgilendirildiği öne sürüldü. Ancak güçlü rüzgar nedeniyle gece helikopterle kurtarma yapılamadı. Kerstin G, dağda tek başına donarak yaşamını yitirdi.'Trajik bir kaza' savunması yapıldıSanığın avukatı suçlamaları reddetti. Savunmaya göre çift tırmanışı birlikte planladı ve her ikisi de kendilerini yeterince deneyimli görüyordu. Avukat, müvekkilinin gece 00.35’te dağ polisini arayarak yardım istediğini ve “her şey yolunda” dediği iddiasının doğru olmadığını savunuyor.Olayı “trajik bir kaza” olarak nitelendiren savunma, Kerstin’in aniden ciddi şekilde bitkin düştüğünü ve geri dönüşün o noktada artık mümkün olmadığını belirtti.
