Türk bilim insanları başardı: Mars ve Ay şartlarında domates yetişti

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday’ın yürütücülüğünde, Ay ve Mars regolitlerini (yüzey tozu ve kırık... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Türk bilim insanları, yaklaşık 15 ay önce başlatılan çalışma kapsamında ABD’den Ay ve Mars regolit simülantları temin etti.Projede ilk aşamada, zorlu çevre koşullarına dayanıklı ekstremofit bitkilerle regolit benzeri ortamın metal ve tuz yükü biyolojik olarak azaltıldı. Ardından iyileştirilen simülantlarda domates üretimine geçildi ve bazı örneklerde yüksek miktarda meyve elde edildi.Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday, Ay ve Mars’ta organik maddece fakir ve doğal canlılıktan yoksun olan regolitlerin tarıma elverişli hale getirilmesini hedeflediklerini belirterek, ilerleyen aşamada elde edilen domateslerin kalite ve moleküler düzeyde analiz edileceğini söyledi.EÜ Ziraat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Tansel Kaygısız da hasat olgunluğuna ulaşan domateslerde detaylı kalite analizleri yapacaklarını, Dünya toprağında yetişen ürünlerle karşılaştırmalı veriler elde edeceklerini kaydetti.

