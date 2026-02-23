Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/tum-vatandaslara-mesaj-atildi-3-saat-kapanacak-1103715983.html
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
e-Devlet'teki planlı altyapı yenileme çalışması tüm kullanıcılara duyuruldu. 23.02.2026
türki̇ye
türkiye
e-devlet kapısı
altyapı
e-Devlet 3 saat kapanacak. Kullanıcılara mesaj atılarak çalışma yapılacağı duyuruldu.Altyapı çalışması yapılacake-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.Kesintiler olacakÇalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.
türki̇ye
e-Devlet'teki planlı altyapı yenileme çalışması tüm kullanıcılara duyuruldu.
e-Devlet 3 saat kapanacak. Kullanıcılara mesaj atılarak çalışma yapılacağı duyuruldu.

Altyapı çalışması yapılacak

e-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Kesintiler olacak

Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.
