https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/tum-vatandaslara-mesaj-atildi-3-saat-kapanacak-1103715983.html
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Sputnik Türkiye
e-Devlet'teki planlı altyapı yenileme çalışması tüm kullanıcılara duyuruldu. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T12:18+0300
2026-02-23T12:18+0300
2026-02-23T12:18+0300
türki̇ye
türkiye
e-devlet kapısı
altyapı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102849299_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e6d5ec007156a914c1837e7aaf04264.jpg
e-Devlet 3 saat kapanacak. Kullanıcılara mesaj atılarak çalışma yapılacağı duyuruldu.Altyapı çalışması yapılacake-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.Kesintiler olacakÇalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/e-devlet-kullanici-sayisi-aciklandi-en-cok-kullanilan-hizmetler-belli-oldu-1103182588.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102849299_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e104b02da98f7de4c77f061d6bb3e611.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
e-Devlet'teki planlı altyapı yenileme çalışması tüm kullanıcılara duyuruldu.
e-Devlet 3 saat kapanacak. Kullanıcılara mesaj atılarak çalışma yapılacağı duyuruldu.
Altyapı çalışması yapılacak
e-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Çalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.