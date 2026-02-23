https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/tum-vatandaslara-mesaj-atildi-3-saat-kapanacak-1103715983.html

Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak

Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak

Sputnik Türkiye

e-Devlet'teki planlı altyapı yenileme çalışması tüm kullanıcılara duyuruldu. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T12:18+0300

2026-02-23T12:18+0300

2026-02-23T12:18+0300

türki̇ye

türkiye

e-devlet kapısı

altyapı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102849299_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e6d5ec007156a914c1837e7aaf04264.jpg

e-Devlet 3 saat kapanacak. Kullanıcılara mesaj atılarak çalışma yapılacağı duyuruldu.Altyapı çalışması yapılacake-Devlet'in daha iyi çalışması için yapılan planlı altyapı yenileme çalışması için tarih duyuruldu. e-Devlet'e giren herkesi ilgilendiren çalışma 28 Şubat 2026 tarihinde 00:00 - 03:00 saatleri arasında gerçekleşecek.Kesintiler olacakÇalışma kapsamında zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği e-Devlet kullanıcılarına duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/e-devlet-kullanici-sayisi-aciklandi-en-cok-kullanilan-hizmetler-belli-oldu-1103182588.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak