https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/iran-disislerinden-abd-ile-gecici-anlasma-iddialarina-yanit-bir-temeli-yok-1103723859.html
İran Dışişleri'nden ABD ile 'geçici anlaşma' iddialarına yanıt: 'Bir temeli yok'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yürütülen müzakereler ilişkin ortaya atılan 'geçici anlaşma' iddialarına dair açıklamada bulundu. Bakanlık sözcüsü... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T14:01+0300
2026-02-23T14:01+0300
2026-02-23T14:01+0300
dünya
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
steve witkoff
tahran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097458651_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_31eb6e7715b2d4f93847216babb806d6.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'daki haftalık basın toplantısında ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ortaya atılan 'geçici anlaşma' iddialarına dair, "Bu tür yorumları doğrulamıyoruz. (ABD ile) Geçici anlaşmaya dair iddiaların temeli yok" dedi.Bekayi, müzakere metninin hazırlanmasının ortak bir süreç olduğuna vurgu yaparak, İran'ın ABD yaptırımlarının kaldırılması hususundaki tavrının net olduğu belirtti.ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'ın bir hafta içerisinde nükleer silah üretecek malzemeye ulaşacağı" yönündeki sözlerine ilişkin ise Bekayi, "Bu tarz açıklamalarla ilk kez karşılaşmıyoruz" dedi ve ekledi:İran'ın olası bir savaş durumunda tüm saldırılara karşılık vereceğinin altını çizen Bekayi, "Güçlerimiz ülkemizi savunmak için 24 saat gözü açık şekilde bekliyor." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/misir-iran---abd-gerilimini-dusurmek-icin-umman-iran-ve-abd-ile-gorustu-1103708712.html
i̇ran
tahran
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097458651_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c57759d782969362713cb322db6ce1d7.jpg
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, steve witkoff, tahran, abd
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, steve witkoff, tahran, abd
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'daki haftalık basın toplantısında ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ortaya atılan 'geçici anlaşma' iddialarına dair, "Bu tür yorumları doğrulamıyoruz. (ABD ile) Geçici anlaşmaya dair iddiaların temeli yok" dedi.
Bekayi, müzakere metninin hazırlanmasının ortak bir süreç olduğuna vurgu yaparak, İran'ın ABD yaptırımlarının kaldırılması hususundaki tavrının net olduğu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'ın bir hafta içerisinde nükleer silah üretecek malzemeye ulaşacağı" yönündeki sözlerine ilişkin ise Bekayi, "Bu tarz açıklamalarla ilk kez karşılaşmıyoruz" dedi ve ekledi:
İran için bu yaklaşım sonuç vermez. Diplomasiyi ciddiyetle sürdürmekteyiz. Ülkemizin haklarını güvence altına alan ve nükleer meseleler ile yaptırımların kaldırılmasını içeren bir anlaşmayı kabul edebiliriz.
İran'ın olası bir savaş durumunda tüm saldırılara karşılık vereceğinin altını çizen Bekayi, "Güçlerimiz ülkemizi savunmak için 24 saat gözü açık şekilde bekliyor." ifadesini kullandı.