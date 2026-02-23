https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/iran-disislerinden-abd-ile-gecici-anlasma-iddialarina-yanit-bir-temeli-yok-1103723859.html

İran Dışişleri'nden ABD ile 'geçici anlaşma' iddialarına yanıt: 'Bir temeli yok'

İran Dışişleri'nden ABD ile 'geçici anlaşma' iddialarına yanıt: 'Bir temeli yok'

23.02.2026

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'daki haftalık basın toplantısında ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ortaya atılan 'geçici anlaşma' iddialarına dair, "Bu tür yorumları doğrulamıyoruz. (ABD ile) Geçici anlaşmaya dair iddiaların temeli yok" dedi.Bekayi, müzakere metninin hazırlanmasının ortak bir süreç olduğuna vurgu yaparak, İran'ın ABD yaptırımlarının kaldırılması hususundaki tavrının net olduğu belirtti.ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'ın bir hafta içerisinde nükleer silah üretecek malzemeye ulaşacağı" yönündeki sözlerine ilişkin ise Bekayi, "Bu tarz açıklamalarla ilk kez karşılaşmıyoruz" dedi ve ekledi:İran'ın olası bir savaş durumunda tüm saldırılara karşılık vereceğinin altını çizen Bekayi, "Güçlerimiz ülkemizi savunmak için 24 saat gözü açık şekilde bekliyor." ifadesini kullandı.

