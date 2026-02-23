https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/trump-yuksek-mahkeme-karariyla-oyun-oynayan-ulkelere-cok-daha-yuksek-vergiler-gelecek-1103732146.html
Trump: Yüksek Mahkeme kararıyla 'oyun oynayan' ülkelere çok daha yüksek vergiler gelecek
Trump: Yüksek Mahkeme kararıyla 'oyun oynayan' ülkelere çok daha yüksek vergiler gelecek
ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'nin küresel gümrük vergilerini iptal kararına uyan ve 'oyun oynayan' ülkelerin 'çok daha yüksek gümrük vergileriyle'... 23.02.2026
Sosyal medyadan açıklama yapan Donald Trump, "Yüksek Mahkeme’nin kararına göre ‘oyun oynayan’ ülkeler, çok daha yüksek vergilerle karşılacak" ifadelerini kullandı. Trump, kartel lideri El Mencho'nun ölümüyle ilgili de Meksika'ya seslenerek, "Meksika, uyuşturucu ve kartellerle mücadelesini hızlandırmalı" dedi. Ne olmuştu? ABD Yüksek Mahkemesi cuma günü, Trump’ın geçen yıl Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’na (IEEPA) dayanarak devreye soktuğu gümrük vergilerinde Kongre onayı alması gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme, başkanın yetkisini aştığı sonucuna vardı.Karara sert tepki gösteren Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda yeni artışı “derhal” yürürlüğe koyduğunu belirtti. “ABD Başkanı olarak, uzun yıllardır ülkemizi ‘sömüren’ ülkelere karşı uygulanan yüzde 10’luk dünya tarifesini, yasal olarak izin verilen yüzde 15 seviyesine çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.
meksika
Trump: Yüksek Mahkeme kararıyla 'oyun oynayan' ülkelere çok daha yüksek vergiler gelecek
17:41 23.02.2026 (güncellendi: 17:42 23.02.2026)
ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'nin küresel gümrük vergilerini iptal kararına uyan ve 'oyun oynayan' ülkelerin 'çok daha yüksek gümrük vergileriyle' karşılacağını açıkladı. Trump, El Mencho'nun ölümünden sonra Meksika'ya da mesaj gönderdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Donald Trump, "Yüksek Mahkeme’nin kararına göre ‘oyun oynayan’ ülkeler, çok daha yüksek vergilerle karşılacak" ifadelerini kullandı.
Trump, kartel lideri El Mencho'nun ölümüyle ilgili de Meksika'ya seslenerek, "Meksika, uyuşturucu ve kartellerle mücadelesini hızlandırmalı" dedi.
ABD Yüksek Mahkemesi cuma günü, Trump’ın geçen yıl Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’na (IEEPA) dayanarak devreye soktuğu gümrük vergilerinde Kongre onayı alması gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme, başkanın yetkisini aştığı sonucuna vardı.
Karara sert tepki gösteren Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda yeni artışı “derhal” yürürlüğe koyduğunu belirtti. “ABD Başkanı olarak, uzun yıllardır ülkemizi ‘sömüren’ ülkelere karşı uygulanan yüzde 10’luk dünya tarifesini, yasal olarak izin verilen yüzde 15 seviyesine çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.