https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/trump-yuksek-mahkeme-karariyla-oyun-oynayan-ulkelere-cok-daha-yuksek-vergiler-gelecek-1103732146.html

Trump: Yüksek Mahkeme kararıyla 'oyun oynayan' ülkelere çok daha yüksek vergiler gelecek

Trump: Yüksek Mahkeme kararıyla 'oyun oynayan' ülkelere çok daha yüksek vergiler gelecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'nin küresel gümrük vergilerini iptal kararına uyan ve 'oyun oynayan' ülkelerin 'çok daha yüksek gümrük vergileriyle'... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-23T17:41+0300

2026-02-23T17:41+0300

2026-02-23T17:42+0300

dünya

donald trump

meksika

yüksek mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103642466_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_2188a0d83782c0d1f89de31fd7943941.jpg

Sosyal medyadan açıklama yapan Donald Trump, "Yüksek Mahkeme’nin kararına göre ‘oyun oynayan’ ülkeler, çok daha yüksek vergilerle karşılacak" ifadelerini kullandı. Trump, kartel lideri El Mencho'nun ölümüyle ilgili de Meksika'ya seslenerek, "Meksika, uyuşturucu ve kartellerle mücadelesini hızlandırmalı" dedi. Ne olmuştu? ABD Yüksek Mahkemesi cuma günü, Trump’ın geçen yıl Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’na (IEEPA) dayanarak devreye soktuğu gümrük vergilerinde Kongre onayı alması gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme, başkanın yetkisini aştığı sonucuna vardı.Karara sert tepki gösteren Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda yeni artışı “derhal” yürürlüğe koyduğunu belirtti. “ABD Başkanı olarak, uzun yıllardır ülkemizi ‘sömüren’ ülkelere karşı uygulanan yüzde 10’luk dünya tarifesini, yasal olarak izin verilen yüzde 15 seviyesine çıkarıyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/nyt-trump-gorusmeler-basarisiz-olursa-irana-saldirabilir-1103727255.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, meksika, yüksek mahkeme