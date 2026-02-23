https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/trafikte-drone-destekli-denetim-serit-ihlali-yapan-694-arac-surucusune-ceza-kesildi-1103737510.html
Trafikte drone destekli denetim: Şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne ceza kesildi
Trafikte drone destekli denetim: Şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone destekli denetimlerde 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T20:42+0300
2026-02-23T20:42+0300
2026-02-23T20:42+0300
türki̇ye
gaziantep i̇l emniyet müdürlüğü
trafik
drone
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997964_0:52:1165:707_1920x0_80_0_0_9676e825f246b5204c24078335c8e5d3.jpg
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli denetimleri devam ediyor.Bir haftada yapılan kontrollerde trafikte kaynak yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.Ekiplerce kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/futbolda-bahis-ve-sike-operasyonu-11-yonetici-hakkinda-tutuklama-talebi-1103737396.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997964_150:0:1165:761_1920x0_80_0_0_62e3b1bdeef859d068249628b5dc9b93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziantep i̇l emniyet müdürlüğü, trafik, drone
gaziantep i̇l emniyet müdürlüğü, trafik, drone
Trafikte drone destekli denetim: Şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne ceza kesildi
Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone destekli denetimlerde 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli denetimleri devam ediyor.
Bir haftada yapılan kontrollerde trafikte kaynak yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.
Ekiplerce kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.