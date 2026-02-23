Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Trafikte drone destekli denetim: Şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne ceza kesildi
Trafikte drone destekli denetim: Şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne ceza kesildi
Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone destekli denetimlerde 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli denetimleri devam ediyor.Bir haftada yapılan kontrollerde trafikte kaynak yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.Ekiplerce kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.
Trafikte drone destekli denetim: Şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne ceza kesildi

23.02.2026
Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone destekli denetimlerde 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli denetimleri devam ediyor.
Bir haftada yapılan kontrollerde trafikte kaynak yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.
Ekiplerce kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.
