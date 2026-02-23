https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/trafikte-drone-destekli-denetim-serit-ihlali-yapan-694-arac-surucusune-ceza-kesildi-1103737510.html

Trafikte drone destekli denetim: Şerit ihlali yapan 694 araç sürücüsüne ceza kesildi

Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone destekli denetimlerde 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone destekli denetimleri devam ediyor.Bir haftada yapılan kontrollerde trafikte kaynak yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 lira para cezası uygulandı.Ekiplerce kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda yan yollardan gelip ana yola girmeye çalışan araçlar da tespit edildi.

