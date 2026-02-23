Türkiye
Futbolda bahis ve şike operasyonu: 11 yönetici hakkında tutuklama talebi
Futbolda bahis ve şike operasyonu: 11 yönetici hakkında tutuklama talebi
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Abdullah Sancak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.Yasal bahis sitelerinde rakip lehine, gol ve oyuncu bazlı bahisler üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Abdullah Sancak, Aytaç Altay, Ersin Sarıkaya, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Bahadır Haktanır, Ferhat Karademir, Orhan Dönmez, Osman Serper ve Tuncay Gülel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Diğer 21 şüpheli adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilirken, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.
20:00 23.02.2026
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Abdullah Sancak’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Yasal bahis sitelerinde rakip lehine, gol ve oyuncu bazlı bahisler üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Abdullah Sancak, Aytaç Altay, Ersin Sarıkaya, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Bahadır Haktanır, Ferhat Karademir, Orhan Dönmez, Osman Serper ve Tuncay Gülel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 21 şüpheli adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilirken, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.
