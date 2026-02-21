https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/soguk-ve-yagisli-sistem-geliyor-istanbulda-kar-yagacak-mi-ilce-ilce-siralandi-1103683698.html

Soğuk ve yağışlı sistem geliyor: İstanbul’da kar yağacak mı? İlçe ilçe sıralandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını, pazar günü sıcaklıkların 4-6 derece azalacağını duyurdu... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesine göre batı kesimler çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.MGM ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklediğini; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunduğunu bildirdi.İstanbul’da kar yağacak mı? Orhan Şen’den pazar uyarısıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi paylaştı:"Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek Trakya'da ve Batı Karadeniz'de kar yağışı var. İstanbul'da pazar günü 6 C karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesiye kalmıyor sıcaklık tekrar yükseliyor."1. Bölge Müdürlüğü: İstanbul’da KKY beklenen ilçelerMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yarın kar yağışı görülebilecek ilçeleri şöyle sıraladı: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Silivri. Bu ilçelerde karla karışık yağmur (KKY) bekleniyor.MGM’ye göre:

