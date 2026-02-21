Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/soguk-ve-yagisli-sistem-geliyor-istanbulda-kar-yagacak-mi-ilce-ilce-siralandi-1103683698.html
Soğuk ve yağışlı sistem geliyor: İstanbul’da kar yağacak mı? İlçe ilçe sıralandı
Soğuk ve yağışlı sistem geliyor: İstanbul’da kar yağacak mı? İlçe ilçe sıralandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını, pazar günü sıcaklıkların 4-6 derece azalacağını duyurdu... 21.02.2026
2026-02-21T09:59+0300
2026-02-21T09:59+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesine göre batı kesimler çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.MGM ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklediğini; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunduğunu bildirdi.İstanbul’da kar yağacak mı? Orhan Şen’den pazar uyarısıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi paylaştı:"Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek Trakya'da ve Batı Karadeniz'de kar yağışı var. İstanbul'da pazar günü 6 C karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesiye kalmıyor sıcaklık tekrar yükseliyor."1. Bölge Müdürlüğü: İstanbul’da KKY beklenen ilçelerMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yarın kar yağışı görülebilecek ilçeleri şöyle sıraladı: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Silivri. Bu ilçelerde karla karışık yağmur (KKY) bekleniyor.MGM’ye göre:
Soğuk ve yağışlı sistem geliyor: İstanbul’da kar yağacak mı? İlçe ilçe sıralandı

09:59 21.02.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistemin etkili olacağını, pazar günü sıcaklıkların 4-6 derece azalacağını duyurdu. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da pazar günü 6°C’de karla karışık yağmur görülebileceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesine göre batı kesimler çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklediğini; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtülü eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunduğunu bildirdi.

İstanbul’da kar yağacak mı? Orhan Şen’den pazar uyarısı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi paylaştı:
"Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek Trakya'da ve Batı Karadeniz'de kar yağışı var. İstanbul'da pazar günü 6 C karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesiye kalmıyor sıcaklık tekrar yükseliyor."

1. Bölge Müdürlüğü: İstanbul’da KKY beklenen ilçeler

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yarın kar yağışı görülebilecek ilçeleri şöyle sıraladı: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Silivri. Bu ilçelerde karla karışık yağmur (KKY) bekleniyor.
MGM’ye göre:
Kuvvetli yağış: Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Kuvvetli rüzgâr: Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer 40-60 km/saat kuvvetli rüzgâr öngörülüyor.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtülü eğimli alanlarda risk sürüyor.
