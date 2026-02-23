Sahra'da yeni bir dinozor keşfedildi: Spinosaurus ailesine yeni ve dev bir üye

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/sahrada-yeni-bir-dinozor-kesfedildi-spinosaurus-ailesine-yeni-ve-dev-bir-uye-1103719944.html

Nijer’de Sahra Çölü’nde bulunan dev, kılıç biçimli ibiği bulunan yeni bir Spinosaurus türü bilim dünyasında heyecan yarattı. 'Cehennem balıkçılı' olarak... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının, Nijer’de Sahra’nın uzak bir bölgesinde daha önce bilinmeyen bir Spinosaurus türü keşfettiği aktarıldı. Keşfin, Spinosaurus ailesinin evriminin son dönemine dair önemli ipuçları sunduğu ifade edildi.İnsan tırnağında bulunan maddeyle kaplıYeni türün en dikkat çekici özelliğinin, yukarı doğru kavis yapan dev, pala şeklindeki ibiği olduğu aktarıldı. Bu yapının, insan tırnağında bulunan maddeyle kaplı olduğu ve muhtemelen parlak renklere sahip olduğu belirtildi.Araştırmacıların, ilk etapta çölde buldukları kemik parçalarının önemini fark etmediği, ancak sonraki kazılarda iki büyük ibik daha bulununca yeni bir türle karşı karşıya olduklarını anladıkları söylendi.Kafatası yapısının ise balık gibi kaygan avları yakalamaya uygun olduğu aktarıldı. Alt ve üst dişlerin birbirine kilitlenerek adeta bir kapan oluşturduğu ifade edildi. Bu özelliğin suda avlanan bazı canlılarda görüldüğü, ancak dinozorlar arasında nadir olduğu belirtildi.Suda mı karada mı?Spinosaurus türlerinin daha önce genellikle eski kıyı bölgelerinde bulunduğu, bu nedenle tamamen suda yaşayan avcılar olabileceklerinin düşünüldüğü hatırlatıldı.Ancak yeni fosillerin, antik deniz kıyısından yüzlerce kilometre uzakta, nehirlerle çevrili ormanlık bir iç bölgede bulunduğu aktarıldı. Bu durumun, türün tamamen suya bağımlı olmayabileceğini gösterdiği ifade edildi.70 yıllık ipucu ve büyük yolculukKeşfin, 1950’li yıllarda yazılmış kısa bir nottan yola çıkılarak başladığı aktarıldı. Fransız bir jeoloğun bahsettiği kılıç biçimli tek bir ibikli fosilin, araştırma ekibini Sahra’nın derinliklerine götürdüğü belirtildi.Ekibin, bölgede bir Tuareg rehberin yardımıyla motosikletle ilerleyerek zengin bir fosil alanına ulaştığı ifade edildi. Zaman kısıtlı olmasına rağmen diş ve çene parçalarının toplanarak yeni türün ortaya çıkarıldığı aktarıldı.Fosillerin daha sonra dijital ortamda yeniden birleştirildiği ve sanatçılar tarafından kas ve deri eklenerek canlandırıldığı belirtildi. Ortaya çıkan sahnede yeni türün büyük bir balık leşi üzerinde mücadele ederken tasvir edildiği ifade edildi.Hazırlanan kafatası replikalarının Chicago Çocuk Müzesi’nde sergileneceği ve çocukların bu yeni keşfi yakından görebileceği aktarıldı.Yeni türe Spinosaurus mirabilis adı verildiği ve bulgunun Science dergisinde yayımlandığı belirtildi.

