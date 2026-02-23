https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/erkekler-neden-daha-fazla-kaloriye-ihtiyac-duyuyor--1103717248.html

Erkekler neden daha fazla kaloriye ihtiyaç duyuyor?

Erkeklerin kadınlardan daha fazla kaloriye ihtiyaç duyduğu sıkça dile getiriliyor. Bilim insanlarına göre bu genel olarak doğru, ancak herkes için geçerli bir...

Erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla kaloriye ihtiyaç duyduğu yönündeki görüşün büyük ölçüde doğru olduğu, ancak bunun tek tip bir kural olmadığı belirtildi.Loughborough Üniversitesi’nde performans beslenmesi alanında görev yapan Bethan Crouse, erkeklerin genellikle daha yüksek dinlenme metabolizmasına sahip olduğunu söyledi. Dinlenme metabolizmasının, vücudun hareket etmeden bile harcadığı enerji anlamına geldiği ifade edildi.Genel yetişkin nüfus için günlük ortalama enerji ihtiyacının kadınlarda yaklaşık 2 bin, erkeklerde ise 2 bin 500 kalori civarında olduğu belirtildi. Ancak bu rakamların ortalama olduğu ve kişisel farklılıkların önemli olduğu vurgulandı.Kas oranı ve hormon etkisiUzmanlara göre erkeklerin daha fazla kaloriye ihtiyaç duymasının temel nedenlerinden biri kas oranı. Erkeklerin ortalama olarak daha fazla kas kütlesine sahip olduğu, kasın ise yağ dokusuna kıyasla daha fazla enerji yaktığı aktarıldı.Bu farkın beslenme ya da spor alışkanlıklarından çok hormonlardan kaynaklandığı ifade edildi. Erkeklerde daha yüksek seviyede bulunan testosteron hormonunun kas gelişimini desteklediği belirtildi.Crouse’un, aynı boy, yaş ve kiloya sahip bir erkek ile kadının bile kalori ihtiyacının farklı olabileceğini söyledi. Ancak bireysel farklılıkların her zaman belirleyici olduğu vurgulandı.Örneğin kaslı bir kadının, ortalama bir erkekten daha fazla kaloriye ihtiyaç duyabileceği ifade edildi. Ayrıca düzenli egzersizin kalori ihtiyacını artırdığı belirtildi.Uzun süreli ve çok düşük kalorili diyetlerin ise vücudun enerji harcamasını azaltabileceği, yani metabolizmayı 'yavaşlatabileceği' aktarıldı.

