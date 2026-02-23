https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/rapunzel-sendromu-hastanelik-etti-bulanti-sikayetiyle-hastaneye-goturulen-cocugun-midesinden-2-kilo-1103718074.html

Rapunzel sendromu hastanelik etti: Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun midesinden 3 kilo saç yumağı çıktı

Hatay'da bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız çocuğunun midesinden yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağı ameliyatla çıkarıldı. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Ailesinin bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiği 14 yaşındaki kız çocuğunun karnında yaklaşık 3 kilogramlık saç yumağı olduğu tespit edildi. Saç yeme bozukluğu veya trikofaji olarak bilinen 'Rapunzel sendromu'ndan kaynaklanan 'trikobezoar' tanısı konan kız çocuğu hemen ameliyata alındı. Midesinden bağırsağına yayıldığı tespit edilen kitlenin operasyonla çıkarılmasıyla karın ağrısı ve bulantı şikayetlerinden kurtuldu. Ailesi, genç kızın 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı. Hemen ameliyata alındı İskenderun ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Sultan Bönceoğlu, karın ağrısı ve bunaltı şikayetleri üzerine ailesi tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne (HMKÜ) götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu kız çocuğuna, saç yeme alışkanlığından kaynaklanan "trikobezoar" tanısı kondu. Midesinden bağırsağına yayılan büyük boyutlu saç yumağı tespit edilen Bönceoğlu, ameliyata alındı. Operasyonda midesinden yaklaşık 3 kilogramlık kitle çıkarılan Bönceoğlu, şikayetlerinden kurtuldu.3 kilogramlık kitle çıkarıldıHastalığın 'saç yeme' alışkanlığından kaynaklandığını anlatan HMKÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktoru Çiğdem El, "Hem çocuk sağlığı hem de çocuk cerrahisi ekibiyle yaptığımız değerlendirmelerde acil cerrahi müdahale kararı verdik. Müdahaleyle bir nevi mide ve bağırsağın yeniden canlandırılmasını gerçekleştirdik. Şükür ki zamanlama olarak mide ve bağırsak dolaşımının bozulmadığı, henüz çürümediği veya delinmediği döneme denk geldi. Hastanın midesinden parmak bağırsağına kadar 3 kilogramlık kitle çıkarıldı" dedi. Depremden sonra başladığı ortaya çıktıGenç kızın annesi Hacer Bönceoğlu da kızında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından saç yeme alışkanlığının başladığını anlattı. Çocuğunun o dönem stresli olduğunu dile getiren Bönceoğlu, "Yapılan incelemede kızımın bağırsağında düğümlenme, midede ise kıl yumağı olduğu belirlendi. Şok olduk ve çok üzüldük. Depremi yaşamıştık. Depremden sonra kızımın saçlarını çekip ağzına aldığını fark etmiştim" diye konuştu. Bönceoğlu, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

