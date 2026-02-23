https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/misir-iran---abd-gerilimini-dusurmek-icin-umman-iran-ve-abd-ile-gorustu-1103708712.html

Mısır, İran - ABD gerilimini düşürmek için Umman, İran ve ABD ile görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında perşembe günü gerçekleşecek olan Cenevre görüşmeleri öncesi, tansiyonu düşürmek amacıyla, Umman Dışişleri... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin son iki gün içinde Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.Yapılan açıklamada, Abdulati, Uluslararası Atom Enerjisi (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüştüğü aktarıldı. Söz konusu görüşmelerin, "İran'ın nükleer dosyası konusunda gerilimin azaltılması ve uzlaşıya dayalı bir çözüme ulaşılması" çerçevesinde yapıldığını açıklandı.Temaslarda, bölgede tırmanan gerilimin kontrol altına alınmasının ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesi için uygun zeminin hazırlanmasının önemi vurgulandı. Açıklamada ayrıca, tüm tarafların kaygılarını gözeten mutabakatlara varılmasının, bölgenin daha fazla tırmanma ve istikrarsızlıktan korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.Bölgesel güvenliğin korunması çağrısıMısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin görüşmelerinde, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, anlaşmazlıkların aşılması ve bölgesel güvenliğin korunması gerektiğini belirttiği aktarıldı. Bakanın ayrıca bölgedeki krizlere askeri çözüm bulunmadığını, kalıcı güvenlik ve istikrarın ancak siyasi ve diplomatik yollarla sağlanabileceğinin vurgulandığı kaydedildi.Açıklamada, Mısır'ın ABD ve İran tarafları ile bölgesel ortaklarla temaslarını sürdürerek barışçıl bir çözüme ulaşılması yönündeki çabalarına devam edeceği belirtildi.Müzakereler perşembe günü Cenevre'deUmman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya hesabından, "ABD - İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

