Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız, her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık
Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız, her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin barış ve istikrara bağlı olduğunu fakat her türlü senaryoya karşı da hazır olduklarını açıkladı. 23.02.2026
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından ABD ile müzakere sürecine yönelik yazılı açıklama yaptı.Son müzakerelerde somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı ve cesaret verici sinyallerin alındığını dile getiren Pezeşkiyan, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. ABD’nin adımlarını yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık" ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün CBS kanalına yaptığı açıklamada, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebileceğini ve bunun diplomatik bir çözüm için "iyi bir şans" olduğunu duyurmuştu.
Pezeşkiyan: Barışa bağlıyız, her türlü senaryoya karşı tüm hazırlıkları yaptık

00:51 23.02.2026
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© Sputnik / Valeriy Şarifulin
Abone ol
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin barış ve istikrara bağlı olduğunu fakat her türlü senaryoya karşı da hazır olduklarını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından ABD ile müzakere sürecine yönelik yazılı açıklama yaptı.
Son müzakerelerde somut önerilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı ve cesaret verici sinyallerin alındığını dile getiren Pezeşkiyan, "İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. ABD’nin adımlarını yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı gerekli tüm hazırlıkları yaptık" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün CBS kanalına yaptığı açıklamada, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebileceğini ve bunun diplomatik bir çözüm için "iyi bir şans" olduğunu duyurmuştu.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2026
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereler perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebilir
Dün, 23:44
