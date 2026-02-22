https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-muzakereler-persembe-gunu-cenevrede-gerceklesebilir-1103705043.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereler perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebilir

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereler perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebilir

Sputnik Türkiye

Umman Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-22T23:44+0300

2026-02-22T23:44+0300

2026-02-22T23:45+0300

dünya

abd

abbas arakçi

donald trump

i̇ran

abd

cbs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg

İran Dışişleri BakanıAbbas Arakçi, CBS kanalına, Washington ve Tahran yönetimleri arasında devam eden nükleer konulu müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.ABD'ye sunulacak teklif üzerinde 'hala çalıştıklarını' belirten Arakçi, bu teklifi 'her iki tarafın da endişelerini barındıracak hale' getirmeye çalıştıkları ve muhtemelen görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı hazırlığı yaptığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:Bu nedenle "herhangi bir askeri yığılmaya gerek olmadığını" dile getiren İran Dışişleri Bakanı bölgeye askeri yığınak yapmanın bu sürece yardımcı olmayacağını ve bunun İran üzerinde baskı kuramayacağını söyledi.Erakçi, İran tarafından ABD'ye sunulacak teklifin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e imzalatılıp imzalatılmayacağı sorusuna doğrudan cevap vermezken, şunları söyledi:"Şu anda sadece nükleer konusunda müzakere ediyoruz ve başka bir konu yok" diyen Arakçi, İran'ın uluslararası anlaşmalara göre zenginleştirme de dahil barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı olduğundan bahsetti.İran Dışişleri Bakanı, "Eğer ABD bize saldırırsa, kendimizi savunma hakkımız var. ABD bize saldırırsa, bu bir saldırganlık eylemidir. Bizim karşılık olarak yaptığımız şey ise öz savunma eylemidir. Dolayısıyla, bu haklı ve meşrudur" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/umman-disisleri-bakani-abd-ve-iran-arasindaki-muzakerelerin-yeri-ve-zamanini-duyurdu-1103703748.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abbas arakçi, donald trump, i̇ran, abd, cbs