İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereler perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebilir

İran Dışişleri BakanıAbbas Arakçi, CBS kanalına, Washington ve Tahran yönetimleri arasında devam eden nükleer konulu müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.ABD'ye sunulacak teklif üzerinde 'hala çalıştıklarını' belirten Arakçi, bu teklifi 'her iki tarafın da endişelerini barındıracak hale' getirmeye çalıştıkları ve muhtemelen görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı hazırlığı yaptığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:Bu nedenle "herhangi bir askeri yığılmaya gerek olmadığını" dile getiren İran Dışişleri Bakanı bölgeye askeri yığınak yapmanın bu sürece yardımcı olmayacağını ve bunun İran üzerinde baskı kuramayacağını söyledi.Erakçi, İran tarafından ABD'ye sunulacak teklifin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e imzalatılıp imzalatılmayacağı sorusuna doğrudan cevap vermezken, şunları söyledi:"Şu anda sadece nükleer konusunda müzakere ediyoruz ve başka bir konu yok" diyen Arakçi, İran'ın uluslararası anlaşmalara göre zenginleştirme de dahil barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı olduğundan bahsetti.İran Dışişleri Bakanı, "Eğer ABD bize saldırırsa, kendimizi savunma hakkımız var. ABD bize saldırırsa, bu bir saldırganlık eylemidir. Bizim karşılık olarak yaptığımız şey ise öz savunma eylemidir. Dolayısıyla, bu haklı ve meşrudur" dedi.
23:44 22.02.2026 (güncellendi: 23:45 22.02.2026)
Umman Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD heyeti ile yapılacak nükleer konulu müzakerelerin perşembe günü Cenevre'de gerçekleşebileceğini duyurdu ve bunun diplomatik bir çözüm için 'iyi bir şans' olduğunu belirtti.
İran Dışişleri BakanıAbbas Arakçi, CBS kanalına, Washington ve Tahran yönetimleri arasında devam eden nükleer konulu müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.
ABD'ye sunulacak teklif üzerinde 'hala çalıştıklarını' belirten Arakçi, bu teklifi 'her iki tarafın da endişelerini barındıracak hale' getirmeye çalıştıkları ve muhtemelen görüşmenin perşembe günü gerçekleşeceğini söyledi.
Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı hazırlığı yaptığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Barışçıl bir nükleer program için bir çözüm bulmak istiyorlarsa, tek yol diplomasi ve bunu geçmişte kanıtladık ve hala kazan-kazan oyununa dayalı diplomatik bir çözüm bulma şansının yüksek olduğuna inanıyorum ve çözüm elimizin altında."
Bu nedenle "herhangi bir askeri yığılmaya gerek olmadığını" dile getiren İran Dışişleri Bakanı bölgeye askeri yığınak yapmanın bu sürece yardımcı olmayacağını ve bunun İran üzerinde baskı kuramayacağını söyledi.
Erakçi, İran tarafından ABD'ye sunulacak teklifin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e imzalatılıp imzalatılmayacağı sorusuna doğrudan cevap vermezken, şunları söyledi:
"Aynı zamanda müzakerelerimize devam ediyoruz, bir anlaşmanın unsurları ve metin taslağı üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden oraya vardığımızda, bu taslaklar üzerinde konuşmaya ve müzakere etmeye hazır olacağımızı umuyorum."
"Şu anda sadece nükleer konusunda müzakere ediyoruz ve başka bir konu yok" diyen Arakçi, İran'ın uluslararası anlaşmalara göre zenginleştirme de dahil barışçıl nükleer enerjiden yararlanma hakkı olduğundan bahsetti.
İran Dışişleri Bakanı, "Eğer ABD bize saldırırsa, kendimizi savunma hakkımız var. ABD bize saldırırsa, bu bir saldırganlık eylemidir. Bizim karşılık olarak yaptığımız şey ise öz savunma eylemidir. Dolayısıyla, bu haklı ve meşrudur" dedi.