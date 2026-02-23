https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/pariste-dikkat-ceken-eylem-eski-prens-andrewun-gozalti-karesi-louvreda-sergilendi-1103729407.html

Paris'te dikkat çeken eylem: Eski Prens Andrew’un gözaltı karesi Louvre’da sergilendi

Paris'te dikkat çeken eylem: Eski Prens Andrew’un gözaltı karesi Louvre’da sergilendi

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde aktivistler, Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltı sonrası çekilen fotoğrafını duvara astı. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nde dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. İngiltereli 'Everyone Hates Elon'ın üyeleri tarafından yapılan protestoda, Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltına alındıktan sonra polis merkezinden çıkarılırken çekilen fotoğrafını müze duvarına asıldı.Eski prensin bir aracın arka koltuğunda eğilmiş şekilde oturduğu bir fotoğraf müzenin duvarlarına asıldı. Çerçevenin altına ise 'He's Sweating Now' (Şimdi O Terliyor) ifadesi ve '2026' tarihi yazılı bir kağıt parçası bulunuyor.19 Şubat'ta gözaltına alınmıştıEski prens Andrew Mountbatten-Windsor, 19 Şubat’ta Norfolk’taki Sandringham malikanesinde, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Polis merkezinde yaklaşık 11 saat gözaltına alınan eski York Dükü hakkında, 2001-2011 yılları arasında ticaret elçisi olarak görev yaparken gizli hükümet bilgilerini hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile paylaştığı iddiaları bulunuyor.Mountbatten-Windsor daha önce Epstein ile bağlantıları konusunda herhangi bir suç işlediğini reddetmişti. Epstein ile ilişkileri nedeniyle kraliyet görevlerinden çekilmiş, Ocak 2022’de kraliyet himayeleri elinden alınmıştı.Öte yandan, bu sıralar, Andrew Mountbatten-Windsor’un halen taht sıralamasında sekizinci sırada yer alması üzerinde duruluyor. İngiltere'de bazı çevreler eski prensin veraset sırasından çıkarılması çağrısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/eski-prens-andrewun-taht-sirasindan-cikarilmasi-konusuluyor-1103721801.html

