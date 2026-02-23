https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/eski-prens-andrewun-taht-sirasindan-cikarilmasi-konusuluyor-1103721801.html
Eski Prens Andrew'un taht sırasından çıkarılması konuşuluyor
Andrew Mountbatten-Windsor’ın İngiliz tahtının veraset sırasından çıkarılması ihtimali Londra’da siyasi gündemin üst sıralarına taşındı. Savunma Bakanı Luke Pollard, BBC’ye yaptığı açıklamada hükümetin Buckingham Sarayı ile birlikte bu ihtimali “kesinlikle” değerlendirdiğini söyledi.Pollard, Mountbatten-Windsor’ın “potansiyel olarak tahta bir kalp atışı kadar yakın” konumda olmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti ve olası düzenlemenin partiler üstü destek bulmasını umduğunu ifade etti.Polis soruşturması belirleyici olacakHazine Baş Sekreteri James Murray, yürütülen polis soruşturmasının tamamlanması gerektiğini ve olası bir yasa değişikliğinin ancak bu sürecin ardından gündeme gelebileceğini söyledi.Thames Valley Police, 66. yaş gününde kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan Mountbatten-Windsor’ın daha sonra soruşturma kapsamında serbest bırakıldığını açıkladı. Eski prens hakkında henüz resmi bir suçlama yöneltilmedi ve kendisi tüm iddiaları reddediyor.Polis, Norfolk’taki aramaların tamamlandığını ancak Windsor’daki Royal Lodge’da incelemelerin sürdüğünü duyurdu.Halen sekizinci sıradaUnvanı “prens” olarak kaldırılmış olsa da Mountbatten-Windsor, veraset sıralamasında hâlen sekizinci sırada bulunuyor. Sıralamada Prens William ve üç çocuğu ile Prens Harry ve iki çocuğunun ardından geliyor.Mevcut koşullarda tahta çıkması için olağanüstü bir durumun gerçekleşmesi gerekiyor.Süreç nasıl işleyecek?Bir kişinin veraset sırasından çıkarılması için:gerekiyor.Son kapsamlı değişiklikler, Katolik biriyle evlenenlerin yeniden sıraya dahil edilmesi ve 28 Ekim 2011 sonrası doğanlar için erkek önceliği uygulamasının kaldırılması yönünde olmuştu.Tarihsel örnek: Edward VIIIVeraset sırasından çıkarılan son kraliyet üyesi, 1936’da tahttan feragat eden Edward VIII olmuştu.Kral Charles’tan açıklamaKral III. Charles, kardeşiyle ilgili gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada “hukukun işlemesi gerektiğini” vurguladı. Charles, sürecin adil ve uygun makamlarca yürütüleceğini belirterek konuyla ilgili daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.
