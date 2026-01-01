ATM'lerde yeni zorunluluk: Onay gelmezse EFT ve havale yapılamayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/atmlerde-yeni-zorunluluk-onay-gelmezse-eft-ve-havale-yapilamayacak-1102413909.html
2026 itibarıyla bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı. MASAK düzenlemesiyle 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirildi... 01.01.2026
Türkiye’de banka hesabı bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren MASAK düzenlemesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini azaltmak amacıyla para transferlerine yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı.
EFT ve havalede açıklama zorunluluğu
Yeni uygulamaya göre, gün içinde 200 bin TL ve üzeri EFT-havale işlemleri için kullanıcılar artık açıklama girmek zorunda olacak. Açıklama yapılmadan ya da sistem tarafından onaylanmadan para transferi gerçekleştirilemeyecek.
ATM işlemleri de kapsama alındı
Düzenleme yalnızca mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile sınırlı değil. ATM üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde de kullanıcılar uyarı ekranıyla karşılaşacak. Kart girişinin ardından işlem öncesinde transferin gerekçesini içeren bir açıklama talep edilecek.
2 milyon TL’nin üzerinde form şartı
2 milyon TL üzerindeki para transferlerinde yalnızca açıklama yeterli olmayacak. Aynı gün içinde yapılan ve 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında kalan işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek.
20 milyon TL üstüne belge zorunluluğu
20 milyon TL’yi aşan para transferlerinde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması şartı aranacak. Yapılan açıklama ve belgelerin yeterli bulunmaması halinde para transferine izin verilmeyecek.
Kabul edilen açıklama başlıkları netleşti
Bankalar ve elektronik para kuruluşları, kullanıcıların para transferi sırasında seçebileceği başlıkları belirledi. Kabul edilen işlem gerekçeleri arasında şunlar yer alıyor:
Motorlu taşıt alım ödemesi Vergi, resim ve harç ödemesi Tazminat / sigorta ödemesi Avukatlık, danışmanlık, müşavirlik ödemesi Kripto / dijital varlık işlemleri Şans oyunları ve bahis ödemeleri Eğlence ve sosyal medya ödemeleri
Bu başlıklara uymayan işlemlerde “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama yazılması gerekecek. “Ödeme”, “para”, “borç” gibi genel ifadeler kabul edilmeyecek.