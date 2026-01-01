https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/atmlerde-yeni-zorunluluk-onay-gelmezse-eft-ve-havale-yapilamayacak-1102413909.html

ATM'lerde yeni zorunluluk: Onay gelmezse EFT ve havale yapılamayacak

ATM'lerde yeni zorunluluk: Onay gelmezse EFT ve havale yapılamayacak

Sputnik Türkiye

2026 itibarıyla bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı. MASAK düzenlemesiyle 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirildi... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T15:58+0300

2026-01-01T15:58+0300

2026-01-01T15:58+0300

ekonomi̇

atm

para

masak

hazine

maliye bakanlığı

nakit i̇şlem beyan formu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/15/1098742000_0:73:1024:649_1920x0_80_0_0_420b8fa216856a6ca22bf54d8d71d569.png

Türkiye’de banka hesabı bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren MASAK düzenlemesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini azaltmak amacıyla para transferlerine yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı.EFT ve havalede açıklama zorunluluğuYeni uygulamaya göre, gün içinde 200 bin TL ve üzeri EFT-havale işlemleri için kullanıcılar artık açıklama girmek zorunda olacak. Açıklama yapılmadan ya da sistem tarafından onaylanmadan para transferi gerçekleştirilemeyecek.ATM işlemleri de kapsama alındıDüzenleme yalnızca mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile sınırlı değil. ATM üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde de kullanıcılar uyarı ekranıyla karşılaşacak. Kart girişinin ardından işlem öncesinde transferin gerekçesini içeren bir açıklama talep edilecek.2 milyon TL’nin üzerinde form şartı2 milyon TL üzerindeki para transferlerinde yalnızca açıklama yeterli olmayacak. Aynı gün içinde yapılan ve 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında kalan işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek.20 milyon TL üstüne belge zorunluluğu20 milyon TL’yi aşan para transferlerinde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması şartı aranacak. Yapılan açıklama ve belgelerin yeterli bulunmaması halinde para transferine izin verilmeyecek.Kabul edilen açıklama başlıkları netleştiBankalar ve elektronik para kuruluşları, kullanıcıların para transferi sırasında seçebileceği başlıkları belirledi. Kabul edilen işlem gerekçeleri arasında şunlar yer alıyor:Bu başlıklara uymayan işlemlerde “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama yazılması gerekecek. “Ödeme”, “para”, “borç” gibi genel ifadeler kabul edilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/imeisiz-telefonlarda-takvim-sifirlandi-sinyaller-kesildi-btkdan-aciklama-1102406381.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atm, para, masak, hazine, maliye bakanlığı, nakit i̇şlem beyan formu