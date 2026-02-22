https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/pakistandan-sinir-otesi-operasyon-afganistandan-sert-tepki-1103696844.html
Pakistan’dan sınır ötesi operasyon: Afganistan’dan sert tepki
Pakistan ordusunun pazar sabahı Afganistan’da bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Pakistan yönetiminin, saldırıların silahlı gruplara ait kamplara yönelik 'istihbarata dayalı ve seçici operasyonlar' olduğunu açıkladığı aktarıldı.Afganistan Savunma Bakanlığının ise saldırıların Nangarhar ve Paktika vilayetlerinde bir dini okul ile konutları hedef aldığını ve 'kadın ve çocuklar dahil onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını' iddia ettiği kaydedildi.Yerel kaynakların, yalnızca Nangarhar’da en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdiği aktarıldı.Karşılıklı suçlamalarPakistan Enformasyon Bakanlığının, operasyonların Pakistan Talibanı (TTP) ve bağlantılı gruplara yönelik olduğunu savunduğu ifade edildi. Açıklamada, son dönemde İslamabad ve ülkenin kuzeybatısındaki saldırıların Afganistan merkezli yapılanmalar tarafından yönlendirildiğine dair 'kesin kanıt' bulunduğu belirtildi.Pakistan tarafının, Afganistan yönetimini topraklarının başka ülkelere karşı saldırılar için kullanılmasını engelleme konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı aktarıldı.Ateşkes tehlikedeAfgan Savunma Bakanlığının saldırıları 'uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali' olarak nitelediği ve yanıt verileceğini açıkladığı bildirildi.Saldırıların, iki ülke arasında geçen yıl yaşanan çatışmalar sonrası varılan kırılgan ateşkesi tehlikeye atabileceği yorumları yapıldı.
Pakistan ordusunun pazar sabahı Afganistan’da bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Pakistan yönetiminin, saldırıların silahlı gruplara ait kamplara yönelik 'istihbarata dayalı ve seçici operasyonlar' olduğunu açıkladığı aktarıldı.
Afganistan Savunma Bakanlığının ise saldırıların Nangarhar ve Paktika vilayetlerinde bir dini okul ile konutları hedef aldığını ve 'kadın ve çocuklar dahil onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını' iddia ettiği kaydedildi.
Yerel kaynakların, yalnızca Nangarhar’da en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdiği aktarıldı.
Pakistan Enformasyon Bakanlığının, operasyonların Pakistan Talibanı (TTP) ve bağlantılı gruplara yönelik olduğunu savunduğu ifade edildi. Açıklamada, son dönemde İslamabad ve ülkenin kuzeybatısındaki saldırıların Afganistan merkezli yapılanmalar tarafından yönlendirildiğine dair 'kesin kanıt' bulunduğu belirtildi.
Pakistan tarafının, Afganistan yönetimini topraklarının başka ülkelere karşı saldırılar için kullanılmasını engelleme konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladığı aktarıldı.
Afgan Savunma Bakanlığının saldırıları 'uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali' olarak nitelediği ve yanıt verileceğini açıkladığı bildirildi.
Saldırıların, iki ülke arasında geçen yıl yaşanan çatışmalar sonrası varılan kırılgan ateşkesi tehlikeye atabileceği yorumları yapıldı.