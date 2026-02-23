https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/almanyada-basbakan-merzi-pinokyoya-benzeten-emekli-hakkinda-sorusturma-acildi-1103726620.html

Almanya’da Başbakan Merz’i Pinokyo’ya benzeten emekli hakkında soruşturma açıldı

Almanya’nın Heilbronn kentinde yaşayan emekli hakkında, sosyal medya paylaşımında uzun burunlu bir emoji kullanarak Başbakan Friedrich Merz’i Pinokyo’ya benzettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Heilbronner Stimme gazetesinin haberine göre, söz konusu paylaşım nedeniyle emekli hakkında, siyasilere hakareti düzenleyen Alman Ceza Kanunu’nun 188'inci maddesi kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.Geçen yılın ekim ayında bir temel atma törenine katılmak üzere Baden-Württemberg eyaletine gelen Başbakan Merz için alınan güvenlik önlemleri hakkında Heilbronn Polis Merkezi’nin Facebook üzerinden bilgilendirme yaptığı, şehirde yaşayan bir emeklinin ise bu paylaşıma yorum yaptığı ifade edildi.Polisin paylaşımına esprili yanıt verdiği aktarılan emeklinin, uzun burunlu bir emoji ekleyerek "Pinokyo Heilbronn’a geliyor" şeklinde yorum yazdığı belirtildi.İki ay sonra polisten mektup geldiHaberde, paylaşımdan yaklaşık iki ay sonra emekliye polisten mektup gönderildiği ve Alman Ceza Kanunu’nun 188'inci maddesi uyarınca hakaret şüphesiyle soruşturma başlatıldığının bildirildiği kaydedildi.Gazeteye açıklamada bulunan emekli, gelen mektupla şaşkına döndüğünü belirterek, şikayetten arkadaşlarına ve tanıdıklarına söz ettiğinde herkesin bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi.Heilbronn Polis Merkezi sosyal medya ekibinin emekli hakkında şikayette bulunduğu aktarılan haberde, dava açılıp açılmayacağına ise yapılacak inceleme sonucunda karar verileceği belirtildi.

