Kanada: Küba'ya yardım etmek için bir plan hazırlıyoruz
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerine rağmen Küba'ya yardım planı hazırlanacağını bildirdi. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin Küba'ya yardım sağlamak için bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.Anand, Parlamento binasından yaptığı basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Ocak ayının sonlarında ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulama yetkisi veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek olağanüstü hal ilan etti.Bu kararın ardından Küba hükümeti, ABD'yi Karayip ülkesinin ekonomisini boğmaya ve halkının yaşam koşullarını çekilmez hale getirmeye çalışmakla suçladı.Meksika, Küba'ya petrol sevkiyatının gümrük vergisi tehdidi olmadan yeniden başlatılması için Washington'dan diplomasiye başvuruyor. Bu arada, Meksika Donanmasına ait iki lojistik gemisi, 814 ton temel ihtiyaç maddesiyle adaya gönderildi. Ayrıca bin 500 ton daha toz süt ve fasulye nakliye için bekliyor.Öte yandan Rusya, Şubat ayı başlarında adaya petrol tedarikini sürdürme sözü vermişti. Ayrıca, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, Moskova'nın şu anda Küba'ya yardım sağlamak için çalıştığını söylemişti.
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand yaptığı açıklamada, Kanada hükümetinin Küba'ya yardım sağlamak için bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.
Anand, Parlamento binasından yaptığı basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Küba'ya yardım etmek için bir plan hazırlıyoruz. Ancak Kanada hükümeti şu anda konuyla ilgili olası bir duyuruya dair ayrıntı verebilecek durumda değil."
Ocak ayının sonlarında ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol satan veya tedarik eden ülkelerden gelen mallara ithalat vergisi uygulama yetkisi veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve Havana'dan kaynaklandığı iddia edilen ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek olağanüstü hal ilan etti.
Bu kararın ardından Küba hükümeti, ABD'yi Karayip ülkesinin ekonomisini boğmaya ve halkının yaşam koşullarını çekilmez hale getirmeye çalışmakla suçladı.
Meksika, Küba'ya petrol sevkiyatının gümrük vergisi tehdidi olmadan yeniden başlatılması için Washington'dan diplomasiye başvuruyor. Bu arada, Meksika Donanmasına ait iki lojistik gemisi, 814 ton temel ihtiyaç maddesiyle adaya gönderildi. Ayrıca bin 500 ton daha toz süt ve fasulye nakliye için bekliyor.
Öte yandan Rusya, Şubat ayı başlarında adaya petrol tedarikini sürdürme sözü vermişti. Ayrıca, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, Moskova'nın şu anda Küba'ya yardım sağlamak için çalıştığını söylemişti.