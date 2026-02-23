https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/el-mencho-olduruldu-meksika-karisti-sheinbaum-sakin-olmaya-cagirdi-abd-istihbarat-destegi-1103707344.html

El Mencho öldürüldü, Meksika karıştı: Sheinbaum, sakin olmaya çağırdı, ABD istihbarat desteği verdiklerini duyurdu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti:Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü operasyonda istihbarat desteği sağladığını duyurdu.Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.Ne olmuştu?Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

