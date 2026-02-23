https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/el-mencho-olduruldu-meksika-karisti-sheinbaum-sakin-olmaya-cagirdi-abd-istihbarat-destegi-1103707344.html
El Mencho öldürüldü, Meksika karıştı: Sheinbaum, sakin olmaya çağırdı, ABD istihbarat desteği verdiklerini duyurdu
El Mencho öldürüldü, Meksika karıştı: Sheinbaum, sakin olmaya çağırdı, ABD istihbarat desteği verdiklerini duyurdu
Sputnik Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T08:31+0300
2026-02-23T08:31+0300
2026-02-23T08:31+0300
dünya
karoline leavitt
abd
meksika
jalisco
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103707551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a79b4ea979a955d925b7e3bf875f363.jpg
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti:Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü operasyonda istihbarat desteği sağladığını duyurdu.Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.Ne olmuştu?Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/meksikada-uyusturucu-karteli-lideri-el-mencho-olduruldu-1103704610.html
abd
meksika
jalisco
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103707551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1723b73124e7118e0b6574ddcaff5b86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karoline leavitt, abd, meksika, jalisco
karoline leavitt, abd, meksika, jalisco
El Mencho öldürüldü, Meksika karıştı: Sheinbaum, sakin olmaya çağırdı, ABD istihbarat desteği verdiklerini duyurdu
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardında çıkan şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu. Beyaz Saray, El Mencho'nun öldürüldüğü operasyonda Meksika'ya istihbarat desteği verdiğini duyurdu.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Halkı sakin olmaya çağıran Sheinbaum, şunları kaydetti:
"Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ve Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu bildirdi. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürüldüğü operasyonda istihbarat desteği sağladığını duyurdu.
Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.
Sheinbaum, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.
Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında dün CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.
Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.
Geniş çaplı şiddet olayları ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.
Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.