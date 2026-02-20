https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kanadalilar-abdye-sirt-mi-donuyor-yeni-ankete-gore-abd-onlar-icin-en-buyuk-tehdit-1103663296.html

Kanadalılar ABD’ye sırt mı dönüyor? Yeni ankete göre ABD, onlar için en büyük tehdit

Kanada ile ABD arasındaki ilişkilerdeki gerilim artık sadece ticaret savaşına indirgenmiyor. Yeni bir kamuoyu araştırmasına göre Kanadalıların neredeyse yarısı, ABD’yi dünya barışı açısından ‘en büyük tehdit’ olarak görüyor.

2026-02-20

ABD merkezli Politico ile Londra merkezli araştırma şirketi Public First iş birliğiyle yürütülen ‘The Politico Anketi’ sonuçları, iki komşu ülke arasındaki algı uçurumunun derinleştiğine işaret ediyor. Araştırmaya göre Amerikalılar Kanada’ya yönelik olumlu bakışlarını korurken, Kanadalılar için aynı durum geçerli değil.Anket bulguları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı ABD’ye katma yönündeki esprili ancak tartışma yaratan açıklamaları ve Kanada mallarına yönelik gümrük tarifesi tehditlerinin ardından kamuoyunda kalıcı bir soğukluk oluştuğunu ortaya koyuyor.‘Güvenilmez müttefik’ algısıAraştırmaya katılan Kanadalıların yüzde 58’i ABD’yi ‘güvenilir bir müttefik’ olarak görmediğini belirtti. Yüzde 42’si ise ABD’nin artık Kanada’nın müttefiki olmadığını düşünüyor. Sadece yüzde 37’lik bir kesim ‘ABD hâlâ Kanada’nın müttefikidir’ görüşünü paylaşıyor.Ankete göre:Kanada Başbakanı Mark Carney, seçim kampanyasında Trump yönetimine karşı Kanada’nın çıkarlarını savunma sözü vermiş ve ülkenin ABD’ye ekonomik bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini açıklamıştı. Kanada ihracatının yaklaşık dörtte üçünün ABD’ye yapıldığı düşünüldüğünde bu hedef, ekonomik açıdan büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.‘Dünya daha az güvenli’Katılımcıların üçte ikisinden fazlası, Trump’ın diğer ülkelerle aktif biçimde çatışma arayışında olduğuna inanıyor. Anket çalışmasında 'Muhafazakar' olarak tanımlanan seçmenlerin dahi yüzde 57’si ABD başkanının dünyada ‘kavga aradığı’ görüşünde.Kanadalıların yüzde 47’si ise ABD’nin yurtdışındaki müdahalelerinin dünyayı daha az güvenli hale getirdiğini düşünüyor.‘Küresel istikrar için tehdit’Ankete katılan Kanadalıların yaklaşık yarısı ABD’yi küresel istikrar için ‘çoğunlukla bir tehdit’ olarak tanımladı.Kanada’da muhafazakar seçmenler arasında da ABD’yi en büyük tehdit olarak görenler çoğunlukta; ancak oran yüzde 35 ile genel ortalamanın altında. Aynı grupta yüzde 30 Rusya’yı, yüzde 22 ise Çin’i işaret etti.

