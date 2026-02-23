https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/istanbulda-yeni-donem-basladi-toplu-tasimaya-hiz-siniri-geldi--1103723075.html

İstanbul'da yeni dönem başladı: Toplu taşımaya hız sınırı geldi

İstanbul'da İETT ve özel halk otobüslerinde azami hız sınırı 70 kilometre olarak belirlendi. 23.02.2026

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda otobüs kazalarının artmasının ardından harekete geçti. Hızlı araç kullanımının kazaların ana sebebi olmasından yola çıkarak İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde hız sınırını azami 70 kilometre olarak belirledi. Hız verileri anlık olarak takip edilecekNTV'nin haberine göre, bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 km/s azami hıza ulaşabilecek. Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.Hız sınırının aşılmasıyla birlikte sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak. Yapılan duyuru kapsamında, can ve yolcu güvenliği, trafik kuralları ve kurumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde şoförlere uyarıda bulunuldu.

