https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/istanbulda-yeni-donem-basladi-toplu-tasimaya-hiz-siniri-geldi--1103723075.html
İstanbul'da yeni dönem başladı: Toplu taşımaya hız sınırı geldi
İstanbul'da yeni dönem başladı: Toplu taşımaya hız sınırı geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da İETT ve özel halk otobüslerinde azami hız sınırı 70 kilometre olarak belirlendi. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T13:38+0300
2026-02-23T13:38+0300
2026-02-23T13:56+0300
türki̇ye
i̇ett
özel halk otobüsleri
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
hız sınırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_099601c8baf71ac59f511ebde2aae8a9.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda otobüs kazalarının artmasının ardından harekete geçti. Hızlı araç kullanımının kazaların ana sebebi olmasından yola çıkarak İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde hız sınırını azami 70 kilometre olarak belirledi. Hız verileri anlık olarak takip edilecekNTV'nin haberine göre, bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 km/s azami hıza ulaşabilecek. Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.Hız sınırının aşılmasıyla birlikte sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak. Yapılan duyuru kapsamında, can ve yolcu güvenliği, trafik kuralları ve kurumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde şoförlere uyarıda bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/iett-otobusu-kontrolden-cikti-otoparka-daldi-1102880581.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088779310_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c298280d4bc66a91c7e515f2ef364d79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ett, özel halk otobüsleri, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hız sınırı
i̇ett, özel halk otobüsleri, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), hız sınırı
İstanbul'da yeni dönem başladı: Toplu taşımaya hız sınırı geldi
13:38 23.02.2026 (güncellendi: 13:56 23.02.2026)
İstanbul'da İETT ve özel halk otobüslerinde azami hız sınırı 70 kilometre olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda otobüs kazalarının artmasının ardından harekete geçti. Hızlı araç kullanımının kazaların ana sebebi olmasından yola çıkarak İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde hız sınırını azami 70 kilometre olarak belirledi.
Hız verileri anlık olarak takip edilecek
NTV'nin haberine göre, bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 km/s azami hıza ulaşabilecek. Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.
Hız sınırının aşılmasıyla birlikte sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak. Yapılan duyuru kapsamında, can ve yolcu güvenliği, trafik kuralları ve kurumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde şoförlere uyarıda bulunuldu.