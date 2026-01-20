https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/iett-otobusu-kontrolden-cikti-otoparka-daldi-1102880581.html

İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı.Sürücü hâkimiyetini kaybettiİkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

