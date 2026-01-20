Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/iett-otobusu-kontrolden-cikti-otoparka-daldi-1102880581.html
İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı
İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı
Sputnik Türkiye
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T12:46+0300
2026-01-20T12:46+0300
türki̇ye
i̇ett
esenler
taksim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102880240_0:99:1350:858_1920x0_80_0_0_d6eb655bb05e0409b562565f66a0bedd.jpg
İstanbul'da İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı.Sürücü hâkimiyetini kaybettiİkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/iett-otobusu-kar-yagisi-sebebiyle-yokusu-cikamadi-otobus-cevredekilerin-itmesi-ise-yoluna-devam-1102842892.html
türki̇ye
esenler
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102880240_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_013da9a202699bf39da0423daeb18369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ett otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı
i̇ett otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı

İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı

12:46 20.01.2026
© Mehmet Ali DerdiyokİETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı
İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© Mehmet Ali Derdiyok
Abone ol
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
İstanbul'da İETT otobüsü kontrolden çıktı, otoparka daldı.

Sürücü hâkimiyetini kaybetti

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.
Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
İETT otobüsü kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
TÜRKİYE
İETT otobüsü kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamadı: Otobüs çevredekilerin itmesi ise yoluna devam etti
Dün, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала