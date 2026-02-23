https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/icisleri-bakanligindan-yeni-aciklama-yalovada-14-aylik-bebegiyle-komuslari-tarafindan-darp-1103739709.html
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Yalova'da 14 aylık bebeğiyle komşuları tarafından darp edilmişti
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Yalova'da 14 aylık bebeğiyle komşuları tarafından darp edilmişti
Yalova'da 14 aylık bebek ve babasına yönelik saldırının araştırılması için Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirildi.
Yalova’da 14 aylık bebek ve babasına yönelik saldırının araştırılması için Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, vatandaşın huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir babanın kucağındaki 14 aylık kızıyla sorun yaşadıkları komşularının saldırısına uğramasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre 'yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan yayınlanan açıklamasında devletin, vatandaşın huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi:
Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Yaralanan baba ve evladımıza acil şifalar diliyoruz.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu ailenin evinin önüne aynı binada oturan aile tarafından mermi çekirdeği ve binadan taşınmaları için notlar bırakılmıştı.
Mağdur aile durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi olmuş ve kendilerine "Biz aşiretiz" dedikleri ileri sürülen ve Vanlı olduklarını ifade eden şüphelilerle iki gün önce de yolda karşılaşan mağdur baba, tekrar tehdit edildiği için durumu jandarmaya yeniden bildirmişti.
Olay yerine gelen jandarma ekibine araç içi kamera görüntülerini teslim eden ve evine gitmek isteyen M.B'ye, kucağında 14 aylık kızı varken husumetli oldukları aileden Ş.E. odunla saldırmıştı.
Küçük kızın başına ve babasının burnuna odunla vuran şüpheli, olay yerinde bulunan ekipler tarafından gözaltına alınırken daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest bırakılmıştı.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 14 aylık M.İ.B, bugün taburcu edilmişti.
Esenköy'deki evlerine giden aile küçük kızın ağabeyleriyle bir araya geldiği ve oyun oynadığı görüntüleri paylaşmıştı.
Karşı tarafın 'kızının kafasın torpidoya çarptığı' yönündeki iddiasını yalanladı
Baba M.B, görüntüde ağabeyleriyle oyun oynayan kızının durumunun iyi olduğunu anlatarak çektiği ikinci görüntüde ise şüphelilerin kızının kafasını araba torpidosuna çarptığı yönündeki iddiayı yalanlamıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirmişti. Bakan soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etmişti.