Homo erectus ortaya çıkmadan 600 bin yıl önce bir şey taş aletler yapıyordu

Çin’in Hubei eyaletinde bulunan antik kafatasları 1.77 milyon yıl öncesine yeniden tarihlendirildi ve bu buluntular Doğu Asya’da yerinde keşfedilmiş en eski... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Çin’de keşfedilen taş aletler 2.4 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Aynı bölgedeki en eski doğrulanmış insan fosilleri ise alnızca 1.77 milyon yıllık. Yeni araştırma bu farkı önemli ölçüde daraltmış olsa da şu soru hala yanıtsız: Orada zaten kim ya da ne vardı?Bu, Yunxian’ı Doğu Asya’daki en eski doğrulanmış, yerinde Homo erectus fosil alanı haline getiriyor ve alanın yaşını önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 700 bin ila neredeyse 1 milyon yıl geriye çekiyor.Ancak bu bulgu aynı zamanda Çin’in en erken sakinlerine ilişkin gizemi daha da belirgin hale getiriyor. Çin’deki diğer alanlarda bulunan antik taş aletler, Yunxian kafataslarından yüz binlerce yıl daha eski, ancak bunları kimin yaptığına dair henüz hiçbir fosil kanıt yok.Olasılıklar ve asıl bilmeceAsıl bilmece Yunxian’dan önceki döneme odaklanıyor. Çin’in kuzeyindeki Xihoudu alanında yaklaşık 2.4 milyon yıl öncesine tarihlenen taş aletler bulundu. Bir diğer Çin alanı olan Shangchen ise alet kullanımına dair kanıtları yaklaşık 2.1 milyon yıl öncesine götürüyor.Her iki alan da Yunxian kafataslarından yüz binlerce yıl daha eski, fakat hiçbirinde hominin fosili bulunmadı.Olasılıklardan biri, Homo erectus’un Yunxian’ın 1.77 milyon yıllık tarihinden daha erken gelmiş olması ve doğrulayıcı fosillerin henüz bulunamamış olması.Bir diğer olasılık ise, Homo erectus’tan önce bölgede yaşamış, henüz tanımlanmamış farklı bir hominin türünün bu erken aletleri üretmiş olması. Çalışmanın yazarları her iki ihtimali de kabul ediyor ve Asya’daki en eski arkeolojik alanların, Homo erectus’un geleneksel olarak yaklaşık 1,9 milyon yıl önce ortaya çıktığı kabul edilen tarihten daha eski olduğunu, bunun da “alternatif homininlerin Asya’nın en erken sakinleri olabileceği” olasılığını gündeme getirdiğini belirtiyor.Yaşı 2.4 milyon yıla kadar uzanan taş alet alanlarının hala doğrulanmış bir sahibi yok. Bu aletlerle eşleşecek fosiller ortaya çıkana kadar, Çin’de insanlık tarihinin en erken bölümü yazılmamış olarak kalmaya devam edecek.

