ABD'de bir öğretmenin hipnozu sonucu üç öğrenci hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletinde üç lise öğrencisinin haftalar içinde yaşamını yitirmesi, okul müdürünün düzenlediği hipnoz seanslarını yeniden gündeme taşıdı... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Florida’daki North Port High School’da görev yapan müdür Dr. George Kenney, üç öğrencinin ölümü sonrası ülke gündemine oturdu.16 yaşındaki Marcus Freeman, Wesley McKinley ve Brittany Palumbo, Kenney’nin özel hipnoz seanslarına katıldıktan haftalar sonra hayatını kaybetti. Olay, son dönemde yayımlanan belgesellerle yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.İlk ölüm trafik kazasında15 Mart 2011’de 16 yaşındaki Marcus Freeman, kız arkadaşıyla araç kullanırken aniden “garip bir yüz ifadesi” takındı ve kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Freeman olay yerinde hayatını kaybederken, kız arkadaşı ağır yaralı kurtuldu.Freeman’ın arkadaşları, sporda ağrı hissetmemek için hipnoza gittiğini ve maçlardan sonra “boş bakışlarla” dolaştığını anlattı.İkinci ölüm intihar8 Nisan 2011’de 16 yaşındaki Wesley McKinley intihar etti. Kenney, olaydan bir gün önce öğrenciyi hipnoz ettiğini kabul etti ve seansın yaklaşan sınav stresi nedeniyle yapıldığını söyledi.McKinley’nin annesi, seans sonrası oğlunun “adeta zombiye dönmüş gibi” davrandığını ifade etti. Arkadaşları ise ölümünden önce sıra dışı davranışlar sergilediğini ve kendisine vurulmasını istediğini söyledi.Üçüncü öğrenci de haftalar sonra hayatını kaybetti4 Mayıs 2011’de Brittany Palumbo evindeki dolapta asılı halde bulundu. Ailesi, Palumbo’nun notlarını yükseltmek amacıyla hipnoz seansına katıldığını belirtti.Kenney başlangıçta Palumbo’yu hipnoz etmediğini savundu, daha sonra stres altında “yanlış ifade verdiğini” söyledi.75 öğrenciye hipnoz, ancak lisans yoktuSarasota Herald-Tribune’un haberine göre Kenney, yıllar içinde yaklaşık 75 öğrenciye hipnoz uyguladı. Seanslar kayıt altına alınıyor, öğrencilerden yazılı veli izni alınıyordu. Bazı öğrenciler hipnoz sonrası notlarının yükseldiğini iddia etti.Ancak Kenney’nin lisanslı bir hipnoterapist olmadığı ortaya çıktı.Hukuki süreç ve tazminatKenney hakkında “lisanssız hipnoz uygulamak” suçlamasıyla iki kabahat davası açıldı. “No contest” (itiraz etmeme) savunması yapan Kenney, hapis cezası almadı. İki ayrı altı aylık denetimli serbestlik cezası ve 50 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı.2012’de görevinden istifa etti.2015’te Sarasota County School Board, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine kişi başı 200 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.Belgesel yeniden gündeme taşıdıOlay, son olarak yayımlanan belgesel yapımlarla tekrar tartışmaya açıldı. Aileler, hipnoz seanslarının gençler üzerindeki etkisinin yeterince araştırılmadığını savunurken, bazı uzmanlar hipnozun yanlış uygulanması halinde psikolojik riskler doğurabileceğine dikkat çekiyor.

