Hâkimi silahla yaralayan savcıya iddianame: 42 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli kadın hakimi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan savcı M.Ç.K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli hakim A.K.’yi silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan savcı M.Ç.K. hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, duruşmanın 3 Nisan’da yapılmasına karar verdi.Güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdiBölge Adliye Mahkemesi’nin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, savcının hızlı şekilde hakimin odasına yürüdüğü, olayın ardından bu kattaki vatandaşların ve adliye personelinin bir araya geldiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca sanığın polislerce olay yerinden götürülmesi ve sağlık personelinin vurulan hakimi sedyeyle hastaneye taşıması da yer alıyor.İddianame: İlişki 2023’te başladı, ayrılıkla gerilim tırmandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki A.K. ile sanık M.Ç.K. arasında 2023 yılının ortalarında başlayan duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği, ancak bir süre sonra ayrıldıkları kaydedildi.İddianamede, sanığın ilişkisinin duyulmasının mesleki kariyeri ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyeceğini düşündüğü; ayrıca anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturması nedeniyle endişe yaşadığı aktarılıyor. Bu süreçte sanığın, müştekinin İstanbul’dan başka bir şehre tayin isteyip taşınmasının “tek çıkar yol” olduğuna karar verdiği ve onu dozu giderek artan şekilde buna zorlamaya başladığı belirtiliyor.İddianamede, sanığın zaman zaman müşteki A.K.’nın adliyedeki çalışma odasına gittiği, çoğu zaman da telefonla aramak veya mesajlar atmak, silah fotoğraf ve görselleri göndermek suretiyle tehdit ettiği ifade ediliyor. Sanığın iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmasının müştekide ciddi huzursuzluğa yol açtığı ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu kaydediliyor.Ayrıca, müştekinin sanığı her türlü iletişim kanalından engellemeye çalışmasına rağmen gizli numaralardan aramalar yapıldığı; banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazılan ifadelerle söz konusu tehditlerin sürdürüldüğü anlatılıyor.İddianamede, sanık M.Ç.K.’nın 13 Ocak’ta telefonlarına cevap alamayınca “son bir defa uyarmak” amacıyla müşteki A.K.’nın adliyedeki çalışma odasına gittiği, tartışmanın devamında müştekinin ısrarla dışarı çıkmasını istemesine rağmen odayı terk etmediği belirtiliyor.Sanığın üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp müştekinin yüzüne doğrulttuğu, ardından tekrar yerine koyduğu; odada tanık Yakup Karadağ’ın da bulunduğu sırada müştekinin yardım istemesi üzerine silahını yeniden çıkararak ateş ettiği kaydediliyor. İddianamede, sanığın müştekiyi hayati vücut bölgesinden yaraladığı, ardından yine vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın ise araya giren tanığın müdahalesiyle amacına ulaşamadığı aktarılıyor.

