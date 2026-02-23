https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/hatayda-yikim-sirasinda-6-katli-bina-coktu-arama-calismasi-baslatildi-1103739598.html
Hatay'da yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı
Hatay'da yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı
Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı bina kontrollü yıkım çalışmaları sırasında çöktü. İlk incelemelerde enkaz altında kimsenin olmadığı... 23.02.2026
İskenderun’da 20 Şubat’ta yıkım çalışmalarına başlanan 6 katlı bina, akşam saatlerinde çalışmalara ara verildiği sırada çöktü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlenirken, çökme nedeniyle bitişikteki bir binada hasar oluştu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
