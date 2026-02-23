Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/hatayda-yikim-sirasinda-6-katli-bina-coktu-arama-calismasi-baslatildi-1103739598.html
Hatay'da yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı
Hatay'da yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı
Sputnik Türkiye
Hatay’da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı bina kontrollü yıkım çalışmaları sırasında çöktü. İlk incelemelerde enkaz altında kimsenin olmadığı... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T22:45+0300
2026-02-23T22:45+0300
türki̇ye
türkiye
hatay
i̇skenderun
i̇skenderun limanı
i̇skenderun körfezi
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103739424_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_3d6add93943ba1d00a409ed8653f3c11.jpg
İskenderun’da 20 Şubat’ta yıkım çalışmalarına başlanan 6 katlı bina, akşam saatlerinde çalışmalara ara verildiği sırada çöktü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlenirken, çökme nedeniyle bitişikteki bir binada hasar oluştu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/izmirde-kara-yolu-ikiye-ayrildi-odemis---turgutlu-yolu-ulasima-kapatildi-1103503709.html
türki̇ye
hatay
i̇skenderun
i̇skenderun körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103739424_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_057e6590b1cd2530b4db642eb8b98437.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, hatay, i̇skenderun, i̇skenderun limanı, i̇skenderun körfezi, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi
türkiye, hatay, i̇skenderun, i̇skenderun limanı, i̇skenderun körfezi, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi

Hatay'da yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı

22:45 23.02.2026
© AA / Ali Kemal ZerenliHatay'ın İskenderun ilçesinde 6 katlı binada çökme meydana geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 katlı binada çökme meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AA / Ali Kemal Zerenli
Abone ol
Hatay’da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı bina kontrollü yıkım çalışmaları sırasında çöktü. İlk incelemelerde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlenirken, çökme nedeniyle bitişikteki bir binada hasar oluştu.
İskenderun’da 20 Şubat’ta yıkım çalışmalarına başlanan 6 katlı bina, akşam saatlerinde çalışmalara ara verildiği sırada çöktü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlenirken, çökme nedeniyle bitişikteki bir binada hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir'de yağış nedeniyle çöken Ödemiş-Turgutlu yolu tamamen ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
TÜRKİYE
İzmir'de kara yolu ikiye ayrıldı: Ödemiş - Turgutlu yolu ulaşıma kapatıldı
14 Şubat, 18:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала