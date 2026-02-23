https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/hatayda-yikim-sirasinda-6-katli-bina-coktu-arama-calismasi-baslatildi-1103739598.html

Hatay'da yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı

Hatay'da yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü: Arama çalışması başlatıldı

23.02.2026

İskenderun’da 20 Şubat’ta yıkım çalışmalarına başlanan 6 katlı bina, akşam saatlerinde çalışmalara ara verildiği sırada çöktü.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde enkaz altında kimsenin olmadığı belirlenirken, çökme nedeniyle bitişikteki bir binada hasar oluştu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

