https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/izmirde-kara-yolu-ikiye-ayrildi-odemis---turgutlu-yolu-ulasima-kapatildi-1103503709.html
İzmir'de kara yolu ikiye ayrıldı: Ödemiş - Turgutlu yolu ulaşıma kapatıldı
İzmir'de kara yolu ikiye ayrıldı: Ödemiş - Turgutlu yolu ulaşıma kapatıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’de etkili olan kuvvetli sağanak sonrası kısmen çöken Ödemiş - Turgutlu yolu, Yukarıdere Köprüsü’nün tamamen yıkılmasıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T18:01+0300
2026-02-14T18:01+0300
2026-02-14T18:01+0300
türki̇ye
i̇zmir
ödemiş
turgutlu
kapalı yollar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103503337_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ccd52c5db50a4bbb7503dbb78ddf419a.jpg
İzmir’de hafta boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, Ödemiş ile Manisa’nın Turgutlu ilçesi arasındaki kara yolunda ciddi hasara yol açtı. Dün bir kısmı çöken yol, Yukarıdere Köprüsü’nün tamamen yıkılmasıyla birlikte ulaşıma kapatıldı.Yukarıdere Köprüsü, aşırı yağış nedeniyle önce kısmen zarar gördü, ardından bugün tamamen yıkıldı. Köprünün çökmesiyle yolun ortasında boşluk oluştu ve kara yolu ikiye ayrıldı.Ödemiş ile Turgutlu arasındaki ulaşımı sağlayan yol güvenlik gerekçesiyle tamamen trafiğe kapatıldı.Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, bölgede etkili olan yoğun yağışlar sonucu dere yatağında sürüklenen rüsubatın menfezi tıkadığını, bu nedenle köprünün tamamen yıkıldığını söyledi.Köprünün yıkılması sırasında devrilen iki elektrik direğinin beş mahalleye enerji sağladığını belirten Toktaş, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını aktardı. Dağıtım şirketi ekiplerinin müdahalesiyle Lübbey Mahallesi’ne geçici trafo kurulduğu, dün akşamdan itibaren beş mahalleye geçici olarak elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/dsiden-baraj-doluluklarina-iliskin-aciklama-1103502991.html
türki̇ye
i̇zmir
ödemiş
turgutlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103503337_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0eaf1c236c9f34be2d3aaebce90013d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, ödemiş, turgutlu, kapalı yollar
i̇zmir, ödemiş, turgutlu, kapalı yollar
İzmir'de kara yolu ikiye ayrıldı: Ödemiş - Turgutlu yolu ulaşıma kapatıldı
İzmir’de etkili olan kuvvetli sağanak sonrası kısmen çöken Ödemiş - Turgutlu yolu, Yukarıdere Köprüsü’nün tamamen yıkılmasıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
İzmir’de hafta boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, Ödemiş ile Manisa’nın Turgutlu ilçesi arasındaki kara yolunda ciddi hasara yol açtı. Dün bir kısmı çöken yol, Yukarıdere Köprüsü’nün tamamen yıkılmasıyla birlikte ulaşıma kapatıldı.
Yukarıdere Köprüsü, aşırı yağış nedeniyle önce kısmen zarar gördü, ardından bugün tamamen yıkıldı. Köprünün çökmesiyle yolun ortasında boşluk oluştu ve kara yolu ikiye ayrıldı.
Ödemiş ile Turgutlu arasındaki ulaşımı sağlayan yol güvenlik gerekçesiyle tamamen trafiğe kapatıldı.
Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, bölgede etkili olan yoğun yağışlar sonucu dere yatağında sürüklenen rüsubatın menfezi tıkadığını, bu nedenle köprünün tamamen yıkıldığını söyledi.
Köprünün yıkılması sırasında devrilen iki elektrik direğinin beş mahalleye enerji sağladığını belirten Toktaş, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını aktardı. Dağıtım şirketi ekiplerinin müdahalesiyle Lübbey Mahallesi’ne geçici trafo kurulduğu, dün akşamdan itibaren beş mahalleye geçici olarak elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.
Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.