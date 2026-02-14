https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/izmirde-kara-yolu-ikiye-ayrildi-odemis---turgutlu-yolu-ulasima-kapatildi-1103503709.html

İzmir'de kara yolu ikiye ayrıldı: Ödemiş - Turgutlu yolu ulaşıma kapatıldı

İzmir’de etkili olan kuvvetli sağanak sonrası kısmen çöken Ödemiş - Turgutlu yolu, Yukarıdere Köprüsü’nün tamamen yıkılmasıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede... 14.02.2026, Sputnik Türkiye

İzmir’de hafta boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, Ödemiş ile Manisa’nın Turgutlu ilçesi arasındaki kara yolunda ciddi hasara yol açtı. Dün bir kısmı çöken yol, Yukarıdere Köprüsü’nün tamamen yıkılmasıyla birlikte ulaşıma kapatıldı.Yukarıdere Köprüsü, aşırı yağış nedeniyle önce kısmen zarar gördü, ardından bugün tamamen yıkıldı. Köprünün çökmesiyle yolun ortasında boşluk oluştu ve kara yolu ikiye ayrıldı.Ödemiş ile Turgutlu arasındaki ulaşımı sağlayan yol güvenlik gerekçesiyle tamamen trafiğe kapatıldı.Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, bölgede etkili olan yoğun yağışlar sonucu dere yatağında sürüklenen rüsubatın menfezi tıkadığını, bu nedenle köprünün tamamen yıkıldığını söyledi.Köprünün yıkılması sırasında devrilen iki elektrik direğinin beş mahalleye enerji sağladığını belirten Toktaş, bölgede elektrik kesintisi yaşandığını aktardı. Dağıtım şirketi ekiplerinin müdahalesiyle Lübbey Mahallesi’ne geçici trafo kurulduğu, dün akşamdan itibaren beş mahalleye geçici olarak elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

