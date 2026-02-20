Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/futbolda-yasa-disi-bahis-ve-sike-sorusturmasinda-yeni-gelisme-31-gozalti-1103653130.html
Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında yeni gelişme: 31 gözaltı
Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında yeni gelişme: 31 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli... 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T09:08+0300
2026-02-20T09:19+0300
türki̇ye
bahis
yasa dışı bahis
şike
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:48:1921:1128_1920x0_80_0_0_86bae6b9459b67766eeea685f7a46d42.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/fenerbahcede-skriniardan-uzen-haber-sahalardan-uzak-kalacagi-sure-belli-oldu-1103652802.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104163/09/1041630974_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7a8d506b1b72c1ba83e5fda18918a110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahis, yasa dışı bahis, şike
bahis, yasa dışı bahis, şike

Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında yeni gelişme: 31 gözaltı

09:08 20.02.2026 (güncellendi: 09:19 20.02.2026)
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
CC0 / /
Abone ol
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.
Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3 golle mağlup olduğu Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın, 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2026
SPOR
Fenerbahçe'de Skriniar'dan üzen haber: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
09:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала