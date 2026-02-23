Türkiye
Fenerbahçe lideri yakalamak için sahada, 2 kritik oyuncu sahada olmayacak: Muhtemel 11'de kimler var?
Fenerbahçe lideri yakalamak için sahada, 2 kritik oyuncu sahada olmayacak: Muhtemel 11'de kimler var?
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirveye ortak olmak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler,, lider Galatasaray'ın yenildiği haftanın kapanışında Kasımpaşa'yı konuk... 23.02.2026
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında lideri yakalamanın peşinde.Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman?23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.Fenerbahçe'de 2 eksikSkriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirveye ortak olmak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler,, lider Galatasaray'ın yenildiği haftanın kapanışında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında lideri yakalamanın peşinde.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman?

23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Skriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?

Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.
