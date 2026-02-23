https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/fenerbahce-lideri-yakalamak-icin-sahada-2-kritik-oyuncu-sahada-olmayacak-muhtemel-11de-kimler-var-1103712591.html

Fenerbahçe lideri yakalamak için sahada, 2 kritik oyuncu sahada olmayacak: Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirveye ortak olmak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler,, lider Galatasaray'ın yenildiği haftanın kapanışında Kasımpaşa'yı konuk... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında lideri yakalamanın peşinde.Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman?23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.Fenerbahçe'de 2 eksikSkriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.

