Fenerbahçe lideri yakalamak için sahada, 2 kritik oyuncu sahada olmayacak: Muhtemel 11'de kimler var?

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirveye ortak olmak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler,, lider Galatasaray'ın yenildiği haftanın kapanışında Kasımpaşa'yı konuk... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman?23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.Fenerbahçe'de 2 eksikSkriniar ve Alvarez sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.
2026
11:25 23.02.2026 (güncellendi: 11:34 23.02.2026)
Fenerbahçe, Süper Lig'de zirveye ortak olmak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler,, lider Galatasaray'ın yenildiği haftanın kapanışında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman?
23'üncü haftaya namağlup giren Sarı Lacivertliler, saat 20'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kazanması halinde Galatasaray ile 3 puanlık farkı kapatacak Tedesco'nun ekibi, 7 farklı galibiyette averajla liderliğe yükselecek.
Konuk Kasımpaşa ise bu hafta alınan sonuçlarla girdiği küme düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
Son 9 maçında 1 galibiyet alabilen Emre Belözoğlu'nun ekibi, 19 puanla 16'ncı basamakta.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var?
Fenerbahçe: Ederson; Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent; İsmail, Guendouzi; Musaba, Asensio, Kerem ve Talisca.