Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko
Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko
Sputnik Türkiye
Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko, üst üste 3'üncü... 22.02.2026
Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynandı. Beşiktaş, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe, soyunma odasına 46-42 üstün gitti.Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini sarı-lacivertliler 70-56 önde tamamladı.Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, müsabakadan 91-74 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.Fenerbahçe Beko, Beşiktaş ile oynadığı son 4 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.İki takım, geçen sezondan bu yana iki kez Türkiye Kupası finali, birer defa da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğu elde ettiSarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü.Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyon oldu.Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.Beşiktaş 5. kez ikincilikle yetindiSiyah-beyazlı ekip Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu.Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek ikinci oldu.
sinan erdem spor salonu
