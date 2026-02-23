Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/erzurumda-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var-8-kisinin-durumu-agir-1103715371.html
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var, 8 kişinin durumu ağır
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var, 8 kişinin durumu ağır
Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Çok sayıda araç kazaya karıştıİlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Metrelerce araç kuyruğu oluştuKaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
12:00 23.02.2026 (güncellendi: 12:19 23.02.2026)
Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çok sayıda araç kazaya karıştı

İlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Metrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
