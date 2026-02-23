https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/erzurumda-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var-8-kisinin-durumu-agir-1103715371.html

Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var, 8 kişinin durumu ağır

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi... 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Çok sayıda araç kazaya karıştıİlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Metrelerce araç kuyruğu oluştuKaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

