https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/erzurumda-zincirleme-kaza-cok-sayida-yarali-var-8-kisinin-durumu-agir-1103715371.html
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var, 8 kişinin durumu ağır
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var, 8 kişinin durumu ağır
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T12:00+0300
2026-02-23T12:00+0300
2026-02-23T12:19+0300
türki̇ye
erzurum
kar
zincirleme kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103715214_0:179:1600:1079_1920x0_80_0_0_da743858b43acfe2df755f4bc458c65a.jpg
Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Çok sayıda araç kazaya karıştıİlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Metrelerce araç kuyruğu oluştuKaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/anadolu-otoyolunda-16-arac-birbirine-girdi-4u-agir-6-yarali-1103709050.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103715214_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_40ffd3a7c54e2e875c2535587fbf631a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, kar, zincirleme kaza
erzurum, kar, zincirleme kaza
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var, 8 kişinin durumu ağır
12:00 23.02.2026 (güncellendi: 12:19 23.02.2026)
Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çok sayıda araç kazaya karıştı
İlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Metrelerce araç kuyruğu oluştu
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.