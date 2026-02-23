Türkiye
Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi: 4'ü ağır 6 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi: 4'ü ağır 6 yaralı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, ulaşıma kapanan yolun Ankara istikameti açıldı.
Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.16 araç birbirine girdi: Anadolu Otoyolunda dev kazaİhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.4 kişinin durumu ağırKazada yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Bu arada, sağlık görevlileri kronik hastalığı bulunanlar ile kazaya karışan araçlardaki bazı yolcuları ayakta muayene etti.Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Anadolu Otoyolu'nda 16 araç birbirine girdi: 4'ü ağır 6 yaralı

09:41 23.02.2026 (güncellendi: 09:42 23.02.2026)
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, ulaşıma kapanan yolun Ankara istikameti açıldı.
Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
16 araç birbirine girdi: Anadolu Otoyolunda dev kaza

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

4 kişinin durumu ağır

Kazada yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada, sağlık görevlileri kronik hastalığı bulunanlar ile kazaya karışan araçlardaki bazı yolcuları ayakta muayene etti.
Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
