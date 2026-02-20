https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/epstein-dosyalarinda-adi-gecen-les-wexnerin-ifadesi-sirasinda-mikrofon-acik-kaldi-avukatinin-1103654660.html

Epstein dosyalarında adı geçen Les Wexner'ın ifadesi sırasında mikrofon açık kaldı: Avukatının sözleri dikkat çekti

Epstein dosyalarında adı geçen Les Wexner'ın ifadesi sırasında mikrofon açık kaldı: Avukatının sözleri dikkat çekti

20.02.2026

ABD'de Jeffrey Epstein hakkında yürütülen kongre soruşturmasında ABD'li iş insanı Leslie Wexner (Les Wexner) ifade verdi. ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ne ifade veren milyarder iş insanı Les Wexner’ın avukatının, ifade sırasında mikrofonun açık olduğunu fark etmeden sarf ettiği sözler dikkat çekti.Komite tarafından tamamı yayımlanan yaklaşık beş saatlik ifade kaydında, Wexner’ın uzun yanıtlar vermesi üzerine avukatı Michael Levy’nin kulağına eğilerek, sorulara daha kısa cevaplar vermesi yönünde bir uyarıda bulunduğu görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Levy’nin, “Bir soruya beş kelimeden fazla cevap verirsen seni öldürürüm” ifadesini kullandığı öne sürülüyor. Görüntülerde Wexner’ın yüzünü kapattığı ve ardından güldüğü anlar yer aldı.'Epstein'la bağımı 20 yıl önce kopardım'88 yaşındaki Wexner ifadesinde, Victoria's Secret’in eski sahibi olarak, Epstein’la geçmişte uzun yıllar çalıştığını ancak 2008’de reşit olmayan bir kişiyi fuhşa teşvik suçlamasını kabul etmesinin ardından ilişkisini tamamen kestiğini söyledi.Wexner, “Onun bir istismarcı ve dolandırıcı olduğunu öğrendiğimde yaklaşık 20 yıl önce bağımı geri dönülmez şekilde kopardım. Hiçbir yasa dışı faaliyetine katılmadım” dedi. Epstein’ı 'olimpik düzeyde bir dolandırıcı' olarak nitelendiren Wexner, servetinden büyük meblağların çalındığını savundu.İfadesinde Epstein’ın Karayipler’deki adasına eşiyle birlikte bir kez gittiğini kabul eden Wexner, adayı “kayalıklardan ibaret kötü bir yer” olarak tanımladı.Epstein dosyalarında adı geçiyorBazı Kongre üyeleri, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde Wexner’ın adının sıkça geçmesini gerekçe göstererek, iş insanının “suçlamalarla karşı karşıya kalabilecek isimlerden biri” olabileceğini savunmuştu.Öte yandan federal savcıların 2019’da Epstein’ın tutuklanmasının ardından Wexner’ı potansiyel eş suçlu olarak değerlendirdiği, ancak FBI’ın “sınırlı kanıt” tespit ettiği aktarılmıştı.

