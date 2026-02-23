https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/dem-partiden-isim-degisikligi-iddialarina-iliskin-aciklama-1103733380.html
DEM Parti'den isim değişikliği iddialarına ilişkin açıklama
DEM Parti, ismini, tüzüğünü ve kadrolarını değiştireceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
DEM Parti'nin ismini, tüzüğünü ve kadrolarını değiştireceği iddia edildi. İddialar üzerine DEM Parti bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadırBazı basın yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında DEM Parti'nin ismini ve kadrolarını yenileyeceğinin iddia edilmesinin ardından DEM Parti'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Parti isminin ve kadrolarının değişeceği konusunda çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:"Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır."
DEM Parti'den isim değişikliği iddialarına ilişkin açıklama
DEM Parti, ismini, tüzüğünü ve kadrolarını değiştireceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DEM Parti'nin ismini, tüzüğünü ve kadrolarını değiştireceği iddia edildi. İddialar üzerine DEM Parti bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında DEM Parti'nin ismini ve kadrolarını yenileyeceğinin iddia edilmesinin ardından DEM Parti'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Parti isminin ve kadrolarının değişeceği konusunda çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır."